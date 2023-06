Compromís por València ha animado a toda la sociedad valenciana a participar en la manifestación del próximo viernes contra la ampliación del Puerto. El alcalde en funciones y líder de Compromís Joan Ribó ha señalado: "hay que defender todos los avances en la mejora de la calidad ambiental que los valencianos y valencianas hemos conseguido en el Parque Natural de l’Albufera y de todo su ecosistema en los últimos años. Hay que defender a un Saler y un Pinedo vivos, así como a unas playas del sur que no retrocedan en arena hasta su muerte, lo que pasaría si se aprueba una ampliación del Puerto sin una Declaración de Impacto Ambiental”.

Compromís por València apuesta "por hacer una ciudad más amable para vivir, con un Puerto al servicio de la ciudad y no una València sometida al Puerto". Para la coalición valencianista, "la ampliación no está en sintonía con lo que la sociedad ha aprendido después de años de actuaciones urbanísticas en la línea litoral, ni con la emergencia climática que vivimos, ni con la protección de nuestro medio ambiente, paisaje y calidad de vida". Todo esto, explica Compromís por València, "debe primar por delante del beneficio a unas pocas empresas que, muchas veces, tienen sus sedes en la otra punta del mundo y no dejan ningún beneficio en la ciudad".

Te puede interesar: 1 Joan Ribó continuará como jefe de la oposición

El Puerto tiene que exprimir "el uso de los muelles actuales" y realizar "una mejor gestión del tráfico"

Joan Ribó ha reclamado "una nueva declaración de impacto ambiental antes de iniciar este proyecto polémico y opaco" y ha dicho: "si todo se hace como algunos quieren para beneficiar a unos pocos, la ciudad soportará un gran incremento de paso de camiones que tendrán que pasar por dentro de la fachada marítima de la ciudad, con todos los problemas de tráfico y contaminación que esto generaría en València”. Además, Joan Ribó también ha advertido que la ampliación del Puerto "tendría un desagradable impacto visual en la ciudad y en las playas urbanas del Cabanyal y la Malva-Rosa, afectando también al turismo en nuestra ciudad". Pero en Compromís aseguran que son "un partido útil, que siempre ha propuesto alternativas y no sólo se ha quedado en la crítica, por eso han defendido que el Puerto debe potenciar cuestiones de innovación y exprimir el uso de los muelles actuales y realizar una mejor gestión de tráfico para aumentar la actividad económica sin que suba el impacto medioambiental y sin necesidad de la polémica ampliación norte". Fuentes de la coalición valencianista han recordado también su propuesta de conectar l’Albufera con la ciudad mediante un corredor verde, reconvertido una zona de la ZAL en espacio ajardinado, y beneficiando a La Punta.