La vicealcaldesa en funciones, la socialista Sandra Gómez, ha salido al paso de las acusaciones del PP por una supuesta extralimitación en sus funciones en este periodo de interinidad antes del cambio de gobierno. Durante su visita al Puente de las Flores, una infraestructura que ha sido reparada recientemente tras el incendio que sufrió a finales del año pasado, Gómez ha lamentado tanto la forma utilizada por el PP, que ha sido una nota interna de la concejala María José Ferrer San Segundo a los secretarios y grupos municipales, como el fondo, pues entiende que sus actos no se salen de la "administración ordinaria" tal como la describe la ley.

Patrimonializar el poder

Por lo que responde a la forma, Sandra Gómez califica de "inédito" que "un grupo político se ponga a mandar órdenes a funcionarios y jefes de servicio sobre lo que tienen o no tienen que hacer". "Nosotros hemos tenido competencias de gobierno y jamás el secretario del grupo se ha atrevido o ha osado mandar una nota interior como responsable político a los funcionarios del Ayuntaniento de València". "Si eso hubiera pasado, hubiera ardido Roma", ha apostillado la vicealcaldesa, que advierte del "talante" del PP a la hora de "patrimonializar el poder".

Y por lo que se refiere al fondo de la cuestión, Sandra Gómez ha asegurado que "estos trabajos (en alusión al Puente de las Flores) se encargaron en febrero". "No hemos venido en campaña porque lo impide la ley electoral, pero obviamente yo voy a presentar todos mis trabajos. Estoy en mi derecho y en mi legitimidad, como hemos presentado un grupo de viviendas o las obras de las plazas Antoni Eiximeno y Santa Mónica, que se adjudicaron antes de campaña pero no se pudieron presentar antes por estar en periodo electoral", ha relatado. "Y eso no altera la normativa -parece mentira que quien lo firma presuma de ser jurista- , que dice que nosotros podemos hacer el funcionamiento ordinario de la administración, y por eso estoy aquí, trabajando hasta el último momento". "¿Qué es lo único que impide esa normativa?", se pregunta. "Tomar acuerdos que necesiten los votos de una mayoría absoluta. Es por eso que no hay ni comisiones ni plenos. No podemos adoptar ninguna decisión nueva, no podemos hacer ningún cambio en el planeamiento ni nada que necesite la mayoría de 17 votos", responde. "Ahora bien, que el normal funcionamiento continúe, como con esta obra, que se contrató en febrero, es lo lógico, puesto que le podría estar causando un perjuicio a la empresa, que podría denunciar al ayuntamiento por incumplimiento de contrato", ha explicado la vicealcaldesa.

Presupuestos participativos

Es más, Sandra Gómez ha recordado que la supermanzanas a las que aludía el PP vienen de un proceso participativo, con una licitación que se hizo antes de la campaña electoral. "Ahora el PP decidirá cómo se hace. No es una decisión que he tomado yo en las últimas dos semanas ni es una arbitrariedad ni un capricho, es el normal funcionamiento de la administración pública", precisa.

Para terminar, la vicealcaldesa ha denunciado "la altanería, la prepotencia y esa tendencia de la derecha a patrimonializar el poder mandando órdenes como grupo popular a funcionarios de este ayuntamiento. ¿Quién es el grupo popular a día de hoy? Cuando sean gobierno, sus concejales mandarán sus directrices a los jefes de servicio, pero a día de hoy no forman parte de ningún gobierno", sentencia.