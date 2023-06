El 37,61% de las mujeres que estaban convocadas a las pruebas físicas para ser agente de la Policía Local de València ya han sido eliminadas en el ejercicio de lanzamiento del balón medicinal que se han venido desarrollando desde el lunes. En concreto, se presentaron 226 aspirantes de las que solo quedan 141. Por tanto, una de cada tres mujeres ha sido descartadas para poder acceder al cuerpo de policía del Ayuntamiento de València. La cifra de mujeres rechazadas incluye el porcentaje de personas que aún habiendo pagado las tasas de examen, a última hora, decidieron no acudir a las pruebas, por diversas razones de tipo personal.

Exige que se repitan las pruebas a las 50 primeras

El responsable sindical de Policía Local en CCOO Vicente Puchades califica de "desproporcionada y muy elevada" la cantidad de féminas que han quedado fuera del proceso selectivo debido a que las pruebas físicas son muy exigentes, tal como ha venido denunciando este sindicalista, antes incluso de que se celebrasen las oposiciones. Además, CCOO ha observado una serie de anomalías durante la celebración de los ejercicios de lanzamiento de balones medicinales que ha puesto en conocimiento del comisario jefe José Vicente Herrera. Hasta el punto que Puchades ha exigido que se repitan las pruebas a las 50 primeras aspirantes que lanzaron durante la mañana del lunes 5 de junio. En concreto, para las mujeres, el ejercicio consistía en lanzar un balón de 3 kilos a 5,90 metros. Para ello, había que hacerlo con las piernas abiertas y flexionadas, y lanzando el balón desde la parte posterior de la cabeza, usando la fuerza de hombros, bíceps y brazos.

En ese grupo de candidatas, este representante sindical constató que de las primeras 20 mujeres, solo 3 aprobaron y pasaron a la siguiente fase. CCOO lo achaca a un exceso de celo de un asesor del tribunal, que fue reprendido por otra persona, conforme fue avanzando la jornada y tras constatarse que el índice de suspensos estaba siendo muy alto. Todos estos hechos, los ha recogido este responsable sindical en un escrito dirigido al jefe de la policía al que le solicita que se repitan los ejercicios del lanzamiento del balón medicinal y que se informe a la central sindical de si se convoca a las candidatas suspendidas para una nueva convocatoria. CCOO argumenta que hasta el 13 de junio se están haciendo más pruebas físicas por tanto aún hay tiempo material para que se repitan los ejercicios.

Para esta central sindical, "existió una clara desventaja de las aspirantes que inauguraron el ejercicio de lanzamiento del balón medicinal (en el foso más alejado de la puerta principal), sobre las que, tras la corrección efectuada por el asesor miembro del Tribunal, continuaron realizando la prueba o ejercicio pero, en esta ocasión, realizado conforme describe la norma de referencia y no como impuso primeramente el asesor del Tribunal de selección", explican en el escrito enviado a José Vicente Herrera.

Se prevé "un desastre" mayor en la carrera de resistencia

Las fuentes sindicales consultadas advierten que aún queda por hacerse esta semana la carrera de resistencia, que debe completarse en un tiempo máximo. Esta es otro de los ejercicios, en los que CCOO vaticina que va a producirse otro "desastre" por la gran dificultad que tiene el ejercicio para las mujeres aspirantes.

Como ha publicado Levante-EMV, esta semana se están desarrollando las pruebas físicas eliminatorias de las oposiciones para cubrir 77 plazas de policía local, más una veintena más por la tasa de reposición de jubilaciones, lo que suma 105 plazas. Se han presentado 1523 aspirantes en total, de las que 226 son mujeres.

El requisito de la altura continúa y en la Policía Nacional ya no

Otro aspecto que se ha criticado por parte de las centrales sindicales es que en la Policía Local de València se mantiene el requisito de la altura. Los aspirantes tienen que tener una altura determinada y si son demasiado bajitos no pueden acceder al cuerpo. Quedan directamente descartados para cualquier proceso selectivo u oposición. Esto no ocurre en el Cuerpo de la Policía Nacional, donde se eliminó este requisito en la normativa estatal, y la altura de una persona ya no puede ser una circunstancia para excluirla de ser policía nacional. Para el acceso a la Policía Nacional, en convocatorias pasadas era imprescindible contar con una altura mínima de 1,65 centímetros en el caso de los hombres y 1,60 para las aspirantes mujeres, medidas que ya no son necesarias para quienes se presenten a los procesos selectivos a partir de 2023.