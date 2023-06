Los representantes de la Asociación de Vecinos de San Isidro se han reunido con el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, para pedir que modifique el diseño del carril bici que ejecuta su delegación para conectar San Isidro con Tres Forques a través del polígono industrial de Vara de Quart. El portavoz de los vecinos, Agustín Rodas, ha explicado a este diario que el nuevo carril bici, que ha eliminado 124 plazas de aparcamiento en el polígono industrial al que no llega el transporte público generando las quejas de quienes viven, trabajan o acuden a realizar gestiones al mismo, tampoco termina de convencer a los vecinos.

«Es una chapuza», ha destacado Rodas. El nuevo carril ha eliminado uno de los dos carriles de la calle José Alabarta y el Camino de Picanya, la salida principal del barrio, por donde además circulan los autobuses de la EMT, lo que está provocando importantes «atascos» en horas punta.

Cambio de gobierno

Grezzi dejará el próximo 17 de junio la delegación que ha dirigido durante los últimos ocho años con importantes avances en materia de movilidad sostenible pero también polémicas como la reforma de la calle Colón que habrían pasado factura en las urnas al gobierno progresista al que el PP tomará en breve el relevo. Movilidad defiende que hay que «dar un tiempo» para que vecinos y trabajadores se adapten a los cambios. Sobre la supresión de plazas de aparcamiento en el polígono sin dar alternativa de transporte público, en Movilidad aseguran que finalmente se han trasladado las plazas al entorno de Tres Forques.

Movilidad asegura que el carril bici de San Isidro-Vara de Quart-Fuensanta fue una las propuestas más votadas por los presupuestos participativos (Decidim VLC). Los vecinos apuntaron a este diario que el carril bici y las rutas escolares seguras a través del polígono industrial, pensadas para los alumnos de San Isidro del IES de la Misericordia de la Fuensanta, no surgen de la asociación. «Nosotros pedimos farolas y mejor iluminación para el barrio», petición que no prosperó al no recibir suficientes votos.