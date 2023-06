Lo ha dicho esta mañana ante la prensa, la alcaldesa electa de València, María José Catalá ha protagonizado su primera aparición pública tras ser madre hace justo 7 días. "Hace una semana -el viernes 2 de junio- estaba dando a luz", ha comentado la lideresa del PP, que se ha mostrado "ilusionada" por el nuevo reto que la espera: "Liderar el cambio de València". La propia Catalá ha reconocido que el traspaso de poderes en el ayuntamiento se ha ralentizado un poco porque acaba de ser madre y se ha tomado unos días para estar con su bebé esta misma semana. También la convocatoria de las elecciones generales ha trastocado el escenario político pese a que los ayuntamientos, ha comentado la alcaldesa, Catalá ha confirmado que el lunes mantendrá una reunión con el alcalde en funciones Joan Ribó para garantizar "una transición muy amable en el ayuntamiento". Mientras, los regidores del PP "ya han estado trabajando en esto" desde el pasado 28 de mayo y han empezado a preparar contactos con los concejales salientes para ponerse al día de las cuestiones más relevantes. "La semana que viene vamos a centrarnos en ese traspaso de competencias -ha reiterado Catalá- y la semana que viene lo abordaré yo y tendré una reunión con el alcalde", ha subrayado.

En su primera aparición pública tras la noche del 28M, la alcaldesa "in pectore" ha vestido un traje de chaqueta de color azul claro y una camisa blanca. Ha charlado animadamente con sus nuevos compañeros de corporación, tanto los que ya conocía como los nuevos. Los fotógrafos y los cámaras no han perdido detalle de sus encuentros con Joan Ribó y Sandra Gómez, con los que deberá pactar el traspaso de poderes, y también ha mostrado mucha complicidad con Papi Robles, a la que conoce de les Corts Valencianes y con el cabeza de lista de Vox, Juan Manuel Badenas. Como marca la tradición, Catalá se ha fotografiado con su grupo municipal antes de acceder al salón de actos del Palau de Justícia donde han recibido las credenciales todos los concejales a medida que les iban llamando desde la mesa. No han faltado aplausos y felicitaciones por parte de todo el mundo.