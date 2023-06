La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a disolver la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) de la Policía Local de València puede tener consecuencias muy negativas para los ciudadanos y el centenar de agentes afectados. El responsable de Policía Local de CCOO Vicente Puchades advierte que si jefatura aplica los nuevos turnos a los agentes «habrá menos agentes en las calles durante los fines de semana» y se va a producir «un quebranto de los derechos de los trabajadores» con graves consecuencias para la conciliación familiar de los afectados.

Ayer, el comisario jefe José Vicente Herrera y el concejal de Protección Ciudadana en funciones Aarón Cano anunciaron a las centrales sindicales su plan para aplicar el mandato judicial. Básicamente, los agentes y mandos adscritos a UCOS pasarían de trabajar 8 días y librar 6, a trabajar 7, librar 7, trabajar 5 y librar 2. Los turnos de trabajo de 8/6 que desempeñan los UCOS no fueron pactados ni consensuados con los representantes sindicales por lo que el alto tribunal dio la razón al recurso planteado por el sindicato SPPLB. Ahora, jefatura y Cano proponen aplicar los otros turnos 7/7 y 5/2 porque estos últimos se aplican a los patrullas que trabajan en los distritos y sí están pactados con los sindicatos.

Cambios a partir del 19 de junio

Sin embargo, este portavoz de CCOO teme que si finalmente estos cambios propuestos por la jefatura se aplican a partir del 19 de junio se a a producir «un caos» organizativo además de «un daño humano terrible» al centenar de policías afectados. «Vamos a encontrarnos situaciones dramáticas -ha dicho Puchades- pues ya hay compañeros que nos han comunicado que si les cambian los horarios puede peligrar incluso la custodia de sus hijos». Por ende, estamos en período previo a las vacaciones, «mucha gente tiene comprados billetes y organizados viajes y estos cambios no han sido comunicados con 3 meses de antelación como marca la ley». Todo ello, abre un escenario de posible conflictividad laboral en la plantilla de policía ya que «las centrales sindicales no podemos permitir que se quebranten los derechos de los trabajadores» pese a que sea para cumplir una sentencia.

Adiós a cualquier recuerdo de UCOS

Mientras, va a borrarse cualquier recuerdo de UCOS. No habrá distintivos ni carteles alusivos a esta unidad hasta que se cree una nueva para sustituirla, que deberá firmar y avalar la futura alcaldesa María José Catalá del PP. Por su parte, el SPPLB ha informado en un comunicado que no ha pedido la ejecución de sentencia para no perjudicar al personal y ha pedido públicamente que el nuevo gobierno municipal destituya a Herrera.