La festividad del Corpus llega hoy a su día grande con los dos festejos emblemáticos: a mediodía, la Cabalgata del Convite, en la que, a base de bailes, se anuncia e invita (convite) a la procesión de la tarde, que empieza a las cuatro con el paso de las Rocas, pero cuyo inicio real, con los personajes, es a las siete de la tarde.

Más allá de una fiesta de exaltación del sacramento de la Eucaristía (el cuerpo de Cristo), en València se ha configurado como una particular forma de exhibir y enseñar la Biblia al pueblo llano. Un particular catecismo en tres dimensiones, que servía para completar la formación religiosa. Por eso, el Corpus es una inmensa alegoría, un juego de metáforas. Que además, es tan sofisticado que precisaría tener al lado a un "explicador" general del mismo. Qué pintan una tortuga, un carro, unos niños bailando con caballitos, un cura subido a un burro o casi treinta personas con barbas de crin llevando enormes cirios es difícil de explicar a primera vista, no ya a un público local que, más o menos, intuye algunas cosas, sino a un espectador extranjero que, por casualidad se lo encuentra. No es una fiesta promocionada .

Ponteareas, Toledo, Béjar, Granada, Berga, Castrillo, La Orotava... numerosas poblaciones aparecen siempre en el ranking de recomendaciones para ver el Corpus. València continúa "missing" a pesar de su riqueza.