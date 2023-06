Presupuestos, urbanismo e impuestos precisarán del apoyo de Vox al PP

Lo ha venido repitiendo durante toda la campaña electoral y lo volvió a defender este viernes. María José Catalá insiste en que podrá gobernar en solitario durante los próximos 4 años pero mediante "acuerdos puntuales". Catalá no ha cambiado su hoja de ruta. Sigue sin hablar con Vox y sigue defendiendo que con 13 de los 33 regidores podrá dirigir y transformar la tercera ciudad más importante de España, cuyo ayuntamiento tiene un presupuesto de 1.042 millones de euros y 5.000 empleados públicos.

Mientras tanto, Juan Manuel Badenas, líder de Vox en la ciudad, aún no ha dicho con claridad qué quiere su formación para apoyar a Catalá. Ni ha aclarado si está dispuesto a darle esos "apoyos puntuales" sin recibir nada a cambio.

Sin embargo, si Catalá no cierra un pacto estable con Vox probablemente no podrá cumplir sus grandes promesas electorales. No podrá diseñar y aprobar un presupuesto, no podrá bajar los impuestos ni podrá ampliar la Policía Local en 500 agentes, como volvió a prometer hace dos días. Fuentes del equipo de gobierno saliente señalan que Catalá solo podrá materializar "algunos golpes de efecto", pero no podrá acometer cambios estructurales en la ciudad sin ayuda de la ultraderecha.

De entrada, los populares acceden al ayuntamiento con el presupuesto de Joan Ribó, con unas cuentas heredadas del gobierno anterior. Dicho de otra manera, con un guión económico donde se fijan una serie de obras y proyectos, que se supone, no coinciden con su modelo de ciudad. Catalá, en minoría y renunciando a pactar con Vox, puede limitarse, al menos en los 6 próximos meses, a dejar que se ejecuten las obras previstas y a licitar aquellas que hayan completado su tramitación. Incluso podrá capitalizarlas e inaugurarlas, si quiere.

Sin embargo, si pretende dar un giro radical al gobierno municipal e introducir cambios profundos tendrá dificultades. Por ejemplo, para bajar los impuestos está claro que el PP necesita a Vox. Cualquier modificación de créditos, variación de ingresos y gastos, consignación de partida económica o trasvase de remanentes de un capítulo a otro precisa ser aprobada con mayoría absoluta. Por tanto, si Vox no acepta, no habrá rebaja de impuestos.

Plantilla de Policía Local

Tampoco se podrá incrementar la plantilla en 500 agentes como ha anunciado Catalá. Para contratar a decenas de efectivos hay que preparar las bases de una nueva oposición, con el visto bueno de los servicios jurídicos municipales, la secretaría general y los sindicatos. Las actuales oposiciones que se están desarrollando en este momento han costado 2 años de trámites jurídicos y administrativos. Por tanto, solo la burocracia implica que Catalá deberá consumir la mitad de mandato para sentar las bases legales para esa ampliación de la policía.

A continuación, una vez se tenga el armazón legal, habrá que consignar en el presupuesto de varios ejercicios el dinero suficiente para pagar a los policías que se vayan incorporando a la plantilla. Nuevamente los votos de Vox serán determinantes.

En cuanto al plan de choque de la limpieza, que es otra prioridad para la futura alcaldesa, parece más factible. El PP hereda una nueva contrata de 1.300 millones que ya está mejor dotada en cuanto a personal y maquinaria. A corto plazo, Catalá puede destinar más dinero a esta partida siempre que lo saque del mismo capítulo de gasto.

Junto a la hacienda municipal, el urbanismo es otra pata clave que todo alcalde debe manejar para diseñar el presente y el futuro de su ciudad. Un grupo municipal del PP con solo 13 concejales, lejos de los 17 de la mayoría absoluta, no podrá aprobar planes urbanísticos de gran calado ni otras actuaciones que tengan que ver con el planeamiento. "Requieren mayorías absolutas o muy amplias", señala otra fuente municipal.

Si Catalá quiere desatascar el plan de Benimaclet, impulsar el PAI del Grao, reformar Colón, parar el concurso del túnel de Guillem de Castro o modificar el proyecto para el final de Blasco Ibáñez, también necesitará los 4 concejales de Vox. Porque son actuaciones que necesitan mayorías amplias.

Plaza de la Reina y el Ayuntamiento

En cambio, en palabras de la futura alcaldesa, sí podría acabar "con el feísmo" de algunas plazas como la Reina, el Mercado o la plaza del Ayuntamiento, que aún está pendiente de reformar. Siempre que el futurible gobierno municipal utilice recursos de las inversiones asignadas en el presupuesto a Urbanismo a estos menesteres, se podrían llevar a cabo retoques en estas plazas. Pero por ejemplo, no se podrá acometer el soterramiento de las vías de Serrería si el PP no cuenta con los apoyos de otros grupos municipales. Pese a tener dinero en caja para efectuarlo.

Las fuentes consultadas aclaran que en la Junta de Gobierno se pueden aprobar toda clase de contratos, sin limitación económica. Lo que ocurre es que para adjudicar cualquier contrato tiene que estar consignado el dinero en el presupuesto y haberse aprobado en pleno.

Así las cosas, Compromís y PSPV, actuales responsables de Gobierno, sospechan que Catalá acabará pactando con Vox. Quizá después de las generales y antes de agotar el presupuesto de 2023. Las fuentes consultadas creen que Badenas "hará valer sus 4 concejales a cambio de cuotas de poder".