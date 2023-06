Vuelve el debate sobre la calle Colón

La calle Colón lleva dos legislaturas en disputa. Sus 800 metros de trazado representan un modelo de ciudad que gobierno y oposición no han perdido ocasión de contraponer, algo que quedará de manifiesto a partir del 17 de junio cuando María José Catalá tome posesión del cargo. El PP insiste en que "la calle se va a remodelar", pero no quiere dar pistas sobre los plazos o el sentido de la reforma hasta que Catalá no sea investida como nueva alcaldesa de València.

Mientras esto ocurre, partidarios y detractores de la disposición actual toman posiciones en el debate sobre la movilidad de una calle que interpela a toda la ciudad. Los más optimistas con la futura redistribución de Colón serán los vecinos del Pla del Remei, representados en una asociación constituida para levantar la voz contra el doble carril bus-taxi. "Mi balcón da a la calle Colón y estoy escuchando constantemente el pitido de los coches; además los vehículos atascados en Ciril Amorós, Jorge Juan o Sorní hacen que la contaminación haya empeorado mucho", relata Sonia Ferrandis, presidenta de la asociación Pla del Remei-Gran Vía. Ferrandis añade que cruzar la actual calle Colón entraña peligro debido a la variedad de vehículos en circulación, de autobuses a patinetes, lamentado asimismo que la salida y la entrada al barrio en coche privado se haya convertido en una odisea: "Cuando salgo de la cochera pongo el GPS para ver si voy por Colón o Gran Vía y a la hora de entrar los 15 minutos no me los quita nadie", detalla la vecina de un barrio para el que solicita dos soluciones: abrir el tráfico desde Porta de la Mar y eliminar el segundo carril taxi. Esta postura, sin embargo, genera antagonismo entre los taxistas y los conductores de la EMT. "Eliminar ese segundo carril nos causaría un gran perjuicio", resume Fernando del Molino, portavoz de la Federación Sindical del Taxi, que en València representa a unas mil licencias. "Nosotros pasamos de ver la calle Colón como un punto negro por donde nadie quería pasar, siempre atascada, a una vía rápida que recomendamos a los usuarios con prisas. La gente no lo sabe, pero Colón es una de las arterias más rápidas de València y es fácil cruzarla de punta a punta sin parar. Para el usuario del taxi revertir el modelo sería un gran paso atrás", opina. Tanto Del Molino como Ismael Arráez, presidente de la asociación gremial –juntos representan en València a más de 2.200 taxistas–, celebran que el tráfico denso se haya movido a la Gran Vía Marqués del Turia y consideran sobredimensionadas las polémicas en torno a Colón: "Los particulares han hecho ruido en contra del trazado actual, pero si esto se reforma perjudicará a miles de personas, que es muchas más gente de la que vive en el barrio". Una opinión parecida sostiene Gregorio Rabadán, representante sindical en la EMT, otro de los sectores afectados en la reforma que plantean los vecinos del centro. Para Rabadán esta modificación respondería a razones "ideológicas" ante una pregunta de lo más actual: ¿qué modelo medioambiental quieres para València? ¿La del transporte público o la del coche de puerta a puerta? Y añade una preocupación laboral: "Con la peatonalización del centro la EMT ha multiplicado por cuatro su servicio en Colón, quitarnos ese segundo carril sería reventarnos", avisa. El tráfico denso a mitad de vía contrasta con la fluidez en Porta de la Mar, desde donde los coches particulares no pueden acceder.