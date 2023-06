La concejalía de Igualdad se marchará dejando una especie de órdago al nuevo equipo de gobierno: una pancarta dedicada al Orgullo en el balcón municipal. La desplegarán el viernes, día 16, un día antes de materializarse el traspaso de poeres en la alcaldía. Y supone, de retruque, una invitación a descararse sobre la importancia del mundo LGTBIQ+ para los nuevos rectores de la ciudad. Porque, además, no se trata de una pancarta de quita y pon un único día. Es más que un "Día Mundial de..." que es una fecha única. El Orgullo es mucho más: es una semana, cuando no una quincena. Y en este caso se podría decir que tendría toda la razón no al 24 de junio, día de la gran fiesta en la plaza municipal, sino hasta el 28, donde sí que es fecha internacionalmente reconocida.

Una pancarta que forma parte de la habitual campaña de visibilización de la festividad, y que incluye la iluminación de edificios, fuentes o la Porta e la Mar con la bandera Arco Iris,que también se desplegará en el balcón municipal y en los balcones de las alcaldías de pueblos. Cuándo se celebra el Día del Orgullo LGTBI+ en València "Antes de nosotros no se hacía campaña" La concejala Lucía Beamud aseguró, en ese sentido, que "antes de nosotros no se hacía una campaña. Por eso siempre lo hemos reivindicado siempre haciendo políticas de la mano de las entidades sociales. Ahora esperemos que el PP no borre los colores de la diversidad y lo ponga de blanco y negro como ha hecho en otros ayuntamientos que ha gobernado o en este mismo cuando estaba en el poder, que no se visibilizaba nada". El Día del Orgullo está dedicado en su edición de 2023 a dar visibilidad al Plan Diversitas, aprobado por el pleno municipal el pasado mes de marzo. Con el lema "Va de bo: tenim un Pla" pretende destacar la importancia de disponer de esta particular hoja de ruta "hacia una ciudad más igualitaria, justa y diversa". El pleno aprueba un Plan de Diversidad Sexual que sustituye los puntos violeta por puntos arco-iris Entre los actos de este año, el viernes 16 por la tarde se celebrarán unas Converses per l'Orgull "para debatir a donde queremos ir" en la plaza del Mercado "un lugar emblemático porque allí está la placa dedicada a Margarita Borrás, asesinada siglos atrás simplemente por ser diferente". 34 Otras acciones de este año se tunean autobuses de la EMT, que circularán con vinilos alusivos, así como una campaña de cartelería. Todo ello antes de la fiesta de celebración del Día Internacional del Orgullo, con la cabalgata reivindicativa que discurrirá el 24 de junio por la tarde por las calles de la ciudad hasta la plaza municipal. Beamud destaba la labor del gobierno municipal de progreso. "Estaremos vigilantes para que esto no sea un paso atrás y que el Plan Diversitas, que tanta implicación ha tenido, se pueda desarrollar en toda su extensión. La Manifestación se lleva haciendo desde hace años, encabezada por Lambda y seguida por numerosos colectivos, aunque es verdad que fue a partir de 2015 cuando llegó a la plaza del Ayuntamiento, la plaza de la ciudadanía, que es el lugar donde más se puede reivindicar. Por eso, sé que continuará y porque las entidades siempre han estado. Lo otro tendremos que verlo".