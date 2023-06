La futura alcaldesa de València María José Catalá ha recibido múltiples muestras de cariño esta mañana cuando ha accedido al ayuntamiento por la puerta de la calle Arzobispo Mayoral portando el carrito donde transportaba a su bebé Francesc. Catalá ha recibido múltiples muestras de cariño y felicitaciones por su maternidad y su triunfo electoral de los funcionarios y los ciudadanos que la han visto acceder al edificio consistorial con toda normalidad. La alcaldesa "in pictore" se ha reunido con el alcalde saliente Joan Ribó en lo que ha calificado un traspaso de poderes "amable" y en el que ambos han abordado cuestiones como la gestión de la Marina de València y la Capitalidad Verde Europea 2024, que le tocará a Catalá liderar como alcaldesa de la ciudad. En esta primera jornada de trabajo, ya como futura alcaldesa, Catalá ha compatibilizado estas reuniones con la atención a su pequeño que solo tiene 10 días.

Catalá pide un informe a Ribó y que la Junta de Gobierno no aprueba nada más

Catalá ha comparecido ante la prensa tras su reunión con Joan Ribó y ha comentado varias cuestiones: "Esta reunión la hemos celebrado para fijar líneas básicas, para hablar del traspaso de competencias sobre los proyectos importantes que tiene esta ciudad sobre la mesa. Así hemos podido hablar desde la Capitalidad Verde Europea hasta el tema de la Marina. Hemos hablado sobre las cuestiones que tiene València sobre la mesa necesarias para esta ciudad", ha añadido.

También ha solicitado un informe al alcalde sobre estas cuestiones que heredará a partir del 18 de junio. "He pedido -al alcalde saliente- que me haga un pequeño informe sobre estas cuestiones como la Capitalidad Verde Europea y la Marina para poder trabajarlas con mi equipo y le he pedido que si hay alguna junta de gobierno esta semana. que me consta que es posible que la haya, pues que se limite a las cuestiones de tramitación ordinaria y que no se pueda exceder de lo que la normativa fija como cuestiones que no se pueden aprobar en este período de transición". En este sentido, ha subrayado Catalá, "el alcalde se ha comprometido a las dos cosas y en ese sentido creo que ha sido una reunión muy amable y es importante que se dé este traspaso de esta manera tan funcional es buena para los ciudadanos para el ayuntamiento y para la institución así que es de agradecer el talante", el modo en que se está concretando este traspaso.

"Normalidad institucional" y "buen talante"

El próximo sábado, día 17 de junio, se constituirá la nueva corporación salida de las urnas, y tanto Ribó como Catalá han destacado la “absoluta normalidad institucional” en este proceso de cambio de gobierno, y la importancia de que así sea “para bien de todos los valencianos y valencianas”, tal como ha destacado el actual alcalde en funciones.

Ribó ha defendido “la importancia de facilitar el cambio de gobierno, en el marco de un proceso democrático”, como son los resultados electorales; y ha explicado que “en este proceso, los valencianos y las valencianas han dicho lo que querían, y nosotros, democráticamente, lo aceptamos; y para ello trabajamos”.

El alcalde saliente ha anunciado que ya ha dado orden a todos los concejales de su grupo municipal, Compromís, para que trabajen en la concreción del traspaso de competencias “y para facilitar toda la transmisión de datos y de todos los elementos importantes para hacer los cambios de jurisdicciones y de competencias”. En este contexto, Joan Ribó ha ofrecido “a la que va a ser la nueva alcaldesa toda la información sobre aspectos destacados, como la Marina de València o la Capitalidad Verde Europea, que la ciudad asumirá en 2024, entre otros asuntos principales”. De hecho, Joan Ribó ha lamentado “con nostalgia, que en 2015 no se produjera un traspaso similar, dado que es muy positivo, para una persona que llega a la dirección de una ciudad tan importante como València, conocer todos los datos y todos los parámetros del anterior gobierno”.

Preparará el decreto con el reparto de concejalía "de inmediato"

Por su parte, la portavoz del PP y cabeza de la lista más votada, María José Catalá, ha subrayado asimismo las ventajas de trabajar de manera conjunta sobre el traspaso de competencias “y fijar las líneas básicas sobre los proyectos importantes que tiene València en marcha". La que será a partir del sábado próxima alcaldesa de València ha asegurado que nada más tomar posesión del cargo el próximo sábado, preparará “inmediatamente un decreto de delegación de competencias”, y a partir de ahí, ha añadido, “vamos a empezar a trabajar con acuerdos puntuales”.