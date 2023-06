Los comercios, hosteleros y negocios de la calle Turia, en el barrio del Botànic, han colgado carteles de protesta en sus escaparates para reclamar que se les deje aparcar en las nuevas zonas de estacionamiento reservado o preferente para los residentes.

En los escaparates de tiendas, cafeterías incluso farmacias pueden verse unos pequeños letreros con el siguiente lema: «Yo también soy residente». Estos letreros hacen referencia al problema que tienen los comerciantes de la zona, los dueños de los restaurantes y bares, y los trabajadores de todos estos locales para poder estacionar en las plazas de color verde -solo para residentes- y naranja, de uso compartido entre vecinos, que tienen preferencia; y el resto de conductores.

Mismas protestas que en Ciutat Vella, La Roqueta y Russafa

Como es sabido, en marzo se pintaron las calles y plazas del Botànic, igual que La Roqueta, tras pedirlo formalmente las asociaciones de vecinos de estos barrios. Pero existe el mismo problema que en Ciutat Vella o en Russafa, ni los empresarios ni los trabajadores que trabajan en los negocios de ambos barrios pueden sacarse la tarjeta para estacionar en estas plazas de color verde y naranja. El Ayuntamiento de València y la concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige en funciones Giuseppe Grezzi, no permiten a las personas que trabajan en estos barrios sacarse la tarjeta para estacionar. Una persona puede llevar afincada 20 años en su negocio de Ciutat Vella, Russafa o el Botànic, pero no va a poder sacarse el permiso para aparcar cerca de su establecimiento. Sólo se prevé ir a trabajar a estos barrios con el transporte público, en bicicleta o andando, tal como dijo en su momento el alcalde en funciones Joan Ribó. Fuentes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, que cuentan con asociados en el Botànic, señalan que llevan «muchos años peleando este tema». Con el gobierno municipal de Rita Barberá, antes; y con el equipo de Ribó y Grezzi, más recientemente. «Cuando se pone la zona naranja o la zona verde en un barrio solo pueden aparcar los catalogados como residentes, las personas que duermen en esos barrios. ¿Qué pasa que los que están los primeros, pueden aparcar pero los que están en los bajos, en los comercios, no pueden aparcar», relatan fuentes de la entidad.

«Nosotros -indican estas fuentes- consideramos que los comerciantes son tan residentes como los que viven allí porque hay vecinos que se van a las 8 de la mañana y vuelven a las 8 de la tarde, y precisamente, el que está en el bajo comercial está en esa misma franja horaria trabajando. Por lo tanto, ¿por qué estos últimos no pueden aparcar?». Sobre todo, añaden las fuentes consultadas, «cuando sabemos que se quedan muchas plazas vacías y se trata de emprendedores que están pagando sus impuestos y contribuyendo a la limpieza y mantenimiento de esas calles». En este sentido, han pedido que se vuelva a reformular el uso de estas plazas verdes y naranjas, teniendo en cuenta que ahora va a haber relevo en el ayuntamiento y va a entrar el nuevo ejecutivo liderado por la alcaldesa electa María José Catalá.

La idea sería que el ayuntamiento pudiera entregar un número determinado de tarjetas verdes y naranjas a los comerciantes de esos barrios, pese a que no sean residentes, y siempre que cumplan unos requisitos.

Posibles cambios en movilidad y en la zona azul

En cuanto a otros cambios en movilidad, Catalá ya ha confirmado que quiere que volver a los horarios de antes en la ORA, en la zona azul de distintos barrios. Tras la última reordenación se obliga a pagar también a los conductores en la hora de la comida de 14 a 16 horas, y de 20 a 21 horas. Por ello, el PP se ha comprometido a volver a los horarios anteriores para reducir gastos a los vecinos de València.