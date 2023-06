El alcalde de València en funciones y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha expresado su "sorpresa" por la "rapidez" con la que se ha cerrado el preacuerdo entre PP y Vox para gobernar la Generalitat tras el 28M. Asimismo, ha señalado que ese pacto le "preocupa" y ha considerado que es "un aviso muy serio a todas aquellas personas que sean progresistas, que sean de centro y que sean democráticas".

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras el último pleno celebrado en el consistorio valenciano, una sesión extraordinaria para aprobar las actas de las convocatorias anteriores de abril y mayo.

Le sorprende la rapidez, no el acuerdo

El primer edil en funciones ha expuesto que el preacuerdo entre PP y Vox para gobernar la Comunitat Valenciana, conocido este martes, le ha generado "sorpresa", según ha dicho, "no porque no vaya a pasar, sino sorpresa por su rapidez". "Lo que no me esperaba es que fuera con esta rapidez, que tuviera el Partido Popular las cosas tan claras" como se vio "ayer de una manera evidente", ha indicado.

"Por supuesto que eso me preocupa", también "como trabajador de la enseñanza que era", ha añadido el representante de Compromís. "Me preocupa profundamente, me preocupan muchas cosas que creo que debemos combatir seriamente desde todas las instancias", ha insistido.

Aviso muy serio a los progresistas

Joan Ribó ha agregado que el pacto entre PP y Vox para la Generalitat "es un aviso muy serio a todas aquellas personas que sean progresistas, que sean de centro, que sean democráticas". "Ayer se llegó a un acuerdo con un grupo que no cree en muchas cosas, desde que hay violencia de género hasta que hay cambio climático. Muchísimas cosas de este tipo, cosas que ayer se empezaron a juzgar en los Estados Unidos y que tienen su variante aquí de una forma muy clara", ha declarado.

"Lo hemos de lamentar, a la vez que hemos de agradecer al PP su claridad y el hecho de que aparezca ya claramente no como un partido de derechas democrático y europeo sino lo que es", ha concluido el alcalde en funciones.