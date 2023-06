Juan Manuel Badenas, el nuevo portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València ha inaugurado los discursos de los grupos políticos en la ciudad de València mostrando su desagrado por la inexistencia de conversaciones para crear un equipo de gobierno con su partido, Vox.

"El gobierno del Rialto basó su gestión en una moral equivocada y peligrosa y no sabemos qué habría pasado si vuelven a ganar. Pero tuvo una moral, aunque fuera equivocada: que debía tener un gobierno estable y sólido, porque eso coincidía con el bien común de los valencianos. Su decisión, señora alcaldesa, no se encamina al bien común. No se puede decir claramente que el suyo sea un gobierno moral, sino amoral".

"No atenerse a una mayoría no siempre se puede considerar lo más moral y lo más virtuoso. Aquí tiene el grupo Vox, que será doblemente leal con los intereses de los valencianos. Lo haremos con lealtad y sin lisonja".