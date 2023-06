"No dejaremos que el sectarismo impere en la toma de decisiones. No habrá inversiones de primera o segunda. Todos merecen calles limpias y seguras". Es una de las promesas que ha lanzado esta mañana desde el atril el nuevo portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Juan Carlos Caballero, durante su intervención en la toma de posesión de Mª José Catalá, como nueva alcaldesa del Partido Popular, para la que no ha escatimado en piropos: "una mujer, fuerte y valiente" que va a ser la alcaldesa "de todos los valencianos".

