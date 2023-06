"Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y sabemos que muchos ciudadanos se sienten como nosotros y están muy preocupados por el futuro de la ciudad. Colaboraremos si se continúa avanzando pero lucharemos férreamente contra cualquier intento de ir hacia atrás". Este ha sido el alegato lanzado desde el atril por el ya exalcalde de València, Joan Ribó, durante su intervención como cabeza del grupo Compromís en la nueva corporación nacida del 28 M y que tiene al frente ya de forma oficial a Mª José Catalá, como nueva alcaldesa del Partido Popular.

El exalcalde se ha comprometido a seguir trabajando por la ciudad en el lugar "donde nos han puesto los votantes" y aunque la diferencia de posiciones con el PP "no es un secreto" ha asegurado que no tenían intención de hacer oposición "del no por el no" sino que pretendían "analizar" cada uno de los temas. "Esperamos encontrar puntos comunes para avanzar" en "sostenibilidad, hacer de València una ciudad amable y en justicia social".

Pese a la mano tendida, Ribó ha aprovechado su intervención para comparar cómo dejan ellos la capital del Túria a los populares (que gobernarán en minoría con 13 ediles) frente a cómo la recogieron ellos hace ocho años. "Las plazas eran grandes rotondas de coches y ahora son lugares de paseo y juego para niños", ha puesto como ejemplo, recordando a renglón seguido que recibieron un consistorio "endeudado hasta las orejas" e intervenido con una deuda de 809 millones de euros. "Nos preocupa la gestión económica", ha interpelado a Catalá, recordándole el aumento "del 77%" de la deuda municipal en su paso por la alcaldía de 2007 a 2012. "Vigilaremos la economía de esta casa seriamente", ha dicho.

"Tenemos las manos limpias"

El portavoz de Compromís ha ido a más y ha recordado el papel "determinante" de su grupo en "sacar a la luz" los procesos de corrupción en el consistorio valenciano "algunos todavía pendientes". "Tenemos la satisfacción de tener las manos limpias y adoptaremos una posición parecida si se produjeran actuaciones parecidas", ha advertido.

Ribó ha aprovechado además para poner en valor avances de su gestión como el espacio que han ganado los carriles bicis -"hoy Valencia es la ciudad donde mejor se circula en bicicleta"-, la mejora del transporte público "con una flota renovada" o los avances en servicios sociales y medio ambiente.

El hasta esta mañana alcalde de València por el pacto del Rialto junto a Sandra Gómez ha sido el tercero en tomar la palabra durante el pleno de investidura de Mª José Catalá como nueva alcaldesa de València detrás de Vox y PSPV al ser el segundo partido político más votado (con 9 concejales) solo por detrás del Partido Popular. Ribó subía al estrado después de haber presidido la mesa de edad para la composición del nuevo consistorio, como concejal de más edad de la nueva corporación.