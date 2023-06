La exvicealcaldesa de València con el PSPV, Sandra Gómez, ha empleado una parte importante de su discurso en el pleno de investidura de Mª José Catalá como alcaldesa en hablar en clave autonómica, al hacer referencia constante al pacto entre el PP y Vox para el Consell. Aunque primero ha asegurado que "la representatividad significa no fallar a la gente ni en el gobierno ni en la oposición. El relato de las ciudades no es de una persona o de un partido. El Partido Socialista construye sumando y sin sectarismo. Trabajando para los que nos votan y los que no. Eso pido a la señora Catalá. Si: felicidades en mi nombre y en el del partido socialista. Le pido que sea una garante de la convivencia y el respeto. Y le invito a que gobierne con la ciudadanía. Entierre el fanatismo. En este hemiciclo, ningún partido tiene la mayoría. Que nadie caiga en soberbia, que se traduzca en derogar los avances de los ocho años, en los que hay una aceptación mayoritaria".

Mª José Catalá ya es alcaldesa de València "El nuevo gobierno debe extremar el respeto y la prudencia. Dejamos una gran ciudad y una garantía para un buen y mejor futuro. En 2015 encontramos un ayuntamiento hundido y arruinado, sin reputación. La reconstruimos y la dejamos en el mejor lugar. De los pufos al talento. Del tráfico a los parques y super manzanas. Del derribo de mi barrio, el Cabanyal, a protegerlo. De los regalos de bolsos de lujo a la ciudad de la honestidad. Ya no es la ciudad de la familia Corbín y Barberá. Es la ciudad del diseño, del turismo inteligente. Os dejamos la mejor ciudad del mundo para vivir. No la estropeen". Y aunque ha asegurado que "en estas elecciones se votó poco en clave de la ciudad" ha recordado que "acabamos de ser portada por ser un torero franquista de conseller y un maltratador de interlocutor para un acuerdo de gobierno, en una foto sin ni una sola mujer. Perdónenme que no son socios incómodoss, sino sus socios de siempre. Vox es el apéndice esperpéntico del PP". "No sea rehén ni sumisa con Madrid, aunque ahí esté su verdadera jefa", le ha dicho a Catalá. "Que no le impongan carreteras en lugar de jardines, que haya negacionismo con el cambio climático. Que la bajada de impuestos a grandes fortunas supongan recortes a los derechos y a los barrios. O que se renuncie a ser la capital de la diversidad siendo sede de los Gay Games. Y volvieron al pacto autonómico, "nos preocupa sobre todo el futuro de las mujeres. ¿Qué defensa tiene firmar un pacto en la que se habla de violencia intrafamiliar en lugar de "de género"? Cuando firmas ya es un problema del PP. Quien se sienta a negociar con maltratadores, que llaman puta a su mujer, los blanquea".