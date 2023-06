La nueva alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido que no se puede dudar del proyecto de la ampliación del puerto de València porque está "avalado" por técnicos del Ministerio y de Puertos del Estado, y ha asegurado que el compromiso de Alberto Núñez Feijóo es desbloquearlo si llega a la Presidencia del Gobierno. "No podemos caer en el error de intentar confrontar sostenibilidad con progreso", ha afirmado Catalá durante su intervención en los Encuentros SER.

La alcaldesa ha lamentado que el proyecto se haya quedado paralizado en el Consejo de Ministros "por cuestiones políticas" y ha defendido la necesidad de que el puerto, "por el que pasa el 50 % del PIB de toda España", y la ciudad sigan creciendo de forma sostenible.

Tiempo de sentido común

"El momento de los debates estériles, de la politización y de la ideologización se ha terminado", ha aseverado, al tiempo que ha pedido "sentido común".

Sobre el acceso norte al puerto, ha señalado que coincide con otros partidos en que la mejor solución sería la ferroviaria, "pero hay que ser conscientes de que pasa por una inversión del Gobierno de España en esta ciudad que de momento no se ha hecho", como desbloquear el soterramiento de las vías de Serrería, las obras del Corredor Mediterráneo o el túnel pasante.

"Haré los viajes que sea oportuno a Madrid o donde haga falta para que esta ciudad tenga una persona peleando todos los días para que eso se haga", ha afirmado, priorizando el Ayuntamiento frente a las siglas de su partido. "No me voy a encontrar un problema en la Generalitat y cuando ha venido Feijóo hemos intentado que públicamente se comprometiera y tengo claro que no es de las personas a las que le guste incumplir lo que promete y estará volcado con lo que pase en esta ciudad", ha añadido.

A vueltas con la marina

Respecto a La Marina, ha lamentado su situación de "indefinición legal" para todos los concesionarios y proyectos, por lo que ha defendido un nuevo ente gestionado por tres administraciones, el Puerto, el Ayuntamiento y la Generalitat, con sus competencias.

"Llevamos dos años con el consorcio disuelto y una indefinición legal espectacular. Hay concesionarios que tiran por el camino de en medio. Un galimatías de caprichos", ha lamentado Catalá, que ha informado que el Ayuntamiento trabaja ya en el "encaje de bolillos" que dé una solución a La Marina.