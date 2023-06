La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado esta mañana que mantendrá la celebarción de los Gay Games. "Es un acontecimiento deportivo como cualquier otro en el que ha trabajado la ciudad y no tenemos por qué renunciar a ello", ha asegurado la nueva alcaldesa tras su investidura el pasado sábado. Sobre sula estabilidad del nuevo gobierno en minoría, la líder del PP ha asegurado que esta semana empezará la ronda de reuniones con los portavoces de las formaciones de las otras tres fuerzas políticas (Compromís, PSPV y Vox).

"Soy consciente de que para alcanzar acuerdos se necesitan 17 votos y yo solo tengo 13 por eso voy a hablar con los grupos políticos desde ya y voy a intentar que haya muchísima estabilidad institucional", ha asegurado en la cadena SER. "Me sentaré y veré en qué punto está cada uno y cómo lo hacemos", ha añadido la alcaldesa quien asegura en relación a futuros pactos con la formación de ultraderecha, con la que Carlos Mazón ya ha firmado una acuerdo para gobernar en la Generalitat, que "yo ya tengo mi gobierno" y creo que "puedo aspirar a plantear acuerdos puntuales", sin descartar con todo de manera clara posibles alianzas o cesiones futuras.

Sobre las acusaciones de gobierno amoral a Catalá del líder de Vox, Juan Manuel Badenas, ha destacado que "la moral es algo personal y no tiene nada que ver con lo legal y un catedrático de derecho no debería cuestionarlo"

Concejalías sin nombres rimbombantes

La alcaldesa ha firmado esta mañana la delegación de firmas de siete grandes concejalías y el nombramiento de tres tenientes de alcaldes (María José Ferrer San Segundo, Julia Climent y Juan Giner) de los 11 que habrá. Catalá ha manifestado que aunque las delegaciones de hoy tiene carácter provisional para poder empezar a trabajar el futuro ayuntamiento "tendrá una estructura muy similar". Su intención es diseñar una estructura básica de concejalías "sin nombres rimbombantes que luego son muy poco operativos, serán por operatividad, "nombres que quepan en una tarjeta", ha comentado.

En el nuevo ayuntamiento habrá áreas que irán unidas como la de Policía Local y Movilidad. "Siempre he dicho que movilidad y seguridad deben ir juntas porque es de sentido común, cuando se hacen cambios de movilidad se necesitan informes de policía, bomberos y emergencia y es algo que en estos últimos años no ha ocurrido".. De momento van juntas, aunque son muchas competencias, ha apuntado Catalá con vistas a desgajar competencias de esta macroárea.

Su intención en materia de movilidad es "darle una pensada" a algunos carriles bici. Pese a las críticas de los últimos años, la alcaldesa no se ha referido al de Antiguo Reino o a Colón, sino a los de la avenida Constitución, Primado Reig y Pérez Galdos. ¿Es normal que una persona tenga que bajar del autobús en medio de un carril bici?". En la misma línea, la nueva alcaldesa de revisar la normativa de participación ciudadana porque en los últimos años se ha hecho un "uso perverso" de la participación ciudadana "donde unos pocos decidían". "Activo esto aquí y lo aprueban mis cuatro amigos", ha comentado la líder del PP quien se ha declarado "peatonalizadora" pero "no de manera chapucera". Sobre las peatonalizaciones ha finiquitado el urbanismo táctico, una de las herramientas utilizadas por el anterior gobierno para avanzar de forma rápida en las peatonalizaciones, entre ellas, la de la supermanzana de la Petxina. "El urbanismo táctico no me gusta".

"El urbanismo táctico no me gusta"

Catalá se ha definido como mujer de tradiciones, como así lo ha dejado en evidencia con su visita a la Virgen de los Desamparados una vez investida alcaldesa o con el anuncio de que la Senyera volverá a entrar en el Te Deum el 9 d'Octubre. Catalá ha defendido, en suma, la "normalidad" con la iglesia. "Tengo unos valores pero eso no es incompatible con mi actitud tolerante con otras religiones", ha matizado. Lo que no financiará Catalá es la cabalgata de las Magas que el anterior alcalde, Joan Ribó, de Compromís recuperó. "No voy a financiar la cabalgata de las Magas con 25.000 euros", lo que deja en el aire la subvención que recibe la entidad cultural El Micalet. "Hay otras prioridades económicas. Hay instalaciones municipales que hay que reparar como mercados municipales". "No estoy tranquila financiando a las Magas y con el mercado apuntalado".

Catalá ha señalado como prioridad reforzar el personal del padrón, para acabar "esta misma semana" con las colas, la policía y los técnicos del área de licencias urbanísticas y de actividad, cuya gestión volverá a unificarse. Catalá quiere unificar actividades y dar coherencia a la casa y reducir trámites farragosos. En esta línea ha destacado que pedirá al futuro presidente, Carlos Mazón, una "modificación rápida de la Lotup para dar licencias de obras en 30 días".

En el debate del puerto, la alcaldesa ha vuelto a dejar claro su resplado la ampliación norte porque está avalada por "criterios técnicos" de los ministerios de Fomento y Transición Ecológica. "No tengo que dudar de los criterios técnicos". La ampliación está parada en el Consejo de Ministros pero por razones "estríctamente políticas".

"No me veo 20 años en la Alcaldía, pero no puedo decir si estaré ocho o doce años "

Para Catalá, la ampliación del puerto, a la que se opuso el anterior alcalde y la comisión Ciutat-Port que aglutina a numerosos colectivos ciudadanos y ecologistas, es "progreso y sostenibilidad". "Soy vecina de las playas del sur, como no voy a estar comprometida con la recuperación de las playas y de la Albufera. Lo que no quiero es generar debates estériles", ha dicho.

Y sobre el acceso norte que la ampliación exigirá Catalá ha destacado que la solución debe ser ferroviaria. Para ello hacen falta inversiones del Gobierno en el soterramiento de Serrería y el túnel pasante. Gobierne quien gobierne, ha añadido la nueva alcaldesa "mi prioridad es València". Feijóo, según Catalá se ha comprometido ya con algunos proyectos de la ciudad. Sobre el nombramiento del nuevo director del puerto, Catalá ha dicho que ya ha hablado con Carlos Mazón del tema del presidente del Puerto, cargo que ahora ocupa el socialista Joan Calabuig, que relevó apenas unas semanas antes de las elecciones a Aurelio Martínez. "Aún no hay nombre. Lo hablaremos tomando un vino cerca de casa. De forma ágil y escuchando" a inversores y empresarios.

La alcaldesa también ha hablado del futuro de la Marina de València para la que ha defendido una gestión compartida con el Puerto, que tiene "unas competencias propioas", la Generalitat, como propietaria de la lámina de agua, y el propio ayuntamiento. "Negar la participación de alguno de ellos es absurdo", ha dicho en alusión a la reivindicación de Compromís de que el Gobierno cediera la titularidad de la Marina a la ciudad. Sí reivindicará Catalá que la "coordinación estratégica" del nuevo ente gestor, como ahora lo es la presidencia del Consorcio, se mantenga en manos del ayuntamiento. "Lo voy a pedir porque es el futuro de la ciudad", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "me preocupa" la Marina porque "llevamos dos años con el Consorcio disuelto y de indefinición para los concesionarios". La nueva alcaldesa, que no ha querido concretar si estará "ocho o doce años" pero sí que aboga por la limitación de mandatos para los políticos, ya ha delegado en el nuevo concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que se encargue de la negociación del nuevo ente gestor de la Marina.

De la deportividad de Ribó al reproche a Sandra Gómez

Sobre los discursos en el pleno de constitución del Ayuntamiento de València, en el que fue investida alcaldesa en segunda vuelta, como lista más votada, Catalá ha agradecido la "amabilidad" y "deportividad" de Joan Ribó, que incluso le ha regalado una planta (una "olivera"), mientras que ha reprochado a Sandra Gómez su intevención "dura" que "no tocaba" en un pleno de constitución donde, a su juicio, debería prevalecer el tono institucional.

Las dudas sobre las políticas del PP con la violencia de género ante el negacionismo de Vox al respecto. "Pensar que voy a ser tolerante con la violencia de género es absurdo. Soy madre, hija y mujer. Siempre hemos rechazado la violencia de género". "Los grandes retrocesos han venido de la mano de partidos progresistas", en alusión a la ley del "solo sí es sí". "Lecciones ni una. Que a nadie le quepa la menor duda de que la violencia de género se combatirá de forma tajante"