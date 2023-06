La alcaldesa de València María José Catalá ya está al pie del cañón. La lideresa popular ya ha tomado posesión de su despacho y ejerce como máxima autoridad municipal. A las 11,30 horas como reza la agenda oficial del ayuntamiento se ha reunido con los representantes de Fifty Best con motivo de la gala de premios de "The World’s 50 Best Restaurants Valencia 2023". Ya instalada en su despacho de alcaldía, ha recibido diversas llamadas y ha dialogado con su equipo. Asimismo, en unos encuentros organizados por la Cadena SER, la nueva alcaldesa ha analizado diversas cuestiones de actualidad y ha avanzado las líneas principales de sus primeros días al mando de la tercera ciudad más importante de España.

