La alcaldesa de València, María José Catalá, prometió en campaña aumentar de forma exponencial el número de agentes de Policía Local, después de un debate que ha durado ocho años sobre la insuficiencia de medios, con la queja del anterior gobierno muncipal de la pérdida de efectivos y su envejecimiento, paliado en parte con nuevas convocatorias. Ahora, Catalá ha anunciado que "de forma inmediata nos gustaría abordar soluciones urgentes para poner en marcha unos 200 policías más, una cifra que es necesario tener en la calle. Hace unos años se hablaba de una cifra de 500 para cumplir una ratio adecuada en relación a la ciudad que somos. Y nuestro objetivo es llegar a esos 400-500 que son necesarios. Estábamos hablando de las posibles soluciones que podemos darl. No sólo avanzar las convocatorias públicas y otras alternativas. Vamos a trabajar con los sindicatos para tener un refuerzo inmediato. Y también vamos a hablar con los sindicatos para tratar de desahogar funciones administrativas, que se puede agilizar y descongestionar el trabajo de la Policía Local".

Es una de las promesas que ha dejado durante su primera salida al exterior, que ha sido a la central de Policía Local, en la que volvió a hablar de su argumentario de la seguridad. "Vamos a mirar desde el primer día cómo reforzar este pilar fundamental de la convivencia. Estoy muy volcada en la seguridad. Va a ser un eje estratégico para que a este cuerpo no le falten medios humanos y materiales. Son la cara del Ayuntamiento en las calles, las personas que cuidan de nosotros. Son uno de cada cuatro funcionarios del Ayuntamiento. Es una plantilla muy numerosa y hay que prestarle atención".

La campaña electoral y los tiempos previos se llenan de mantras, sean de un color y de otro. El de la seguridad (o la inseguridad) fue uno de los más extendidos. Ahora, Catalá ha admitido que València no es una ciudad sin ley, pero sí que se aferra a datos sobre la línea ascendente. "El incremento de la tasa de crimminalidad, que ha subido más que en otras ciudades. Es verdad que partimos de una buena situación, de una ciudad segura, pero no debemos dejar de mirar la tasa que está subiendo. Estamos hablando de un 18 por ciento de incremento. Queremos abordar ese tema y reducirla. Luego nos corresponderá coordinarnos con los cuerpos del Estado, reforzar el servicio, pero tenemos unos datos preocupantes. Me preocupan mucho los delitos de índole sexual... lo que queremos es que sea una ciudad segura. Segura y limpia. Y me voy a dedicar en cuerpo y alma a las dos cosas".

La visita a la central coincidió precisamente con curso sobre delincuencia de bandas armadas en combinacion con la Policía Nacional, a una de cuyas charlas acudió para dirigirse a los agentes. "Desde el lunes se ha puesto en marcha que la Unidad de Proximidad, está patrullando a pie. Nos parece importante porque es la forma de tener una interlocución cercana. Queremos que vuelva a ser una Policía de Barrio",

Por último, Catala dejó claro que los cambios de altos cargos municipales no van a afectar a la Policía Local, cuyo comisario jefe seguirá siendo José Vicente Herrera, quien de esta manera habrá transitado por los tres gobiernos municipales. En ese sentido, la nueva alcaldesa fue lacónica: "No podía estar en mejores manos. No hay nadie mejor para mi".