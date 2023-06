La fiesta de San Juan en las playas de València correspondiente al ejercicio 2023 contará con dos rasgos más singulares respecto a años anteriores: el aumento del operativo, que llegará a las 1.500 personas entre Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y resto de operarios. Son bastante más que el año pasado en que las cifras que se comunicaron fueron de mil personas. Como también se espera mucha más afluencia. Así lo reconoció la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión general de coordinación. "Todas las fiestas han batido récords en los últimos años, tanto por lo que no hemos podido disfrutar por la pandemia como por el hecho de coincidir con el fin de semana. Sabemos que se van a desbordar las previsiones y por eso hemos aumentado notablemente los efectivos".

Se trata de una concentración festiva que poco puede cambiar a lo largo de los años más allá de algunos detalles como, en este casi, el aumento de los efectivos de seguridad. O, en el caso municipal, los desplazamientos. Insistió el concejal Jesús Carbonell que anunció la presencia de 325 efectivos locales, que son más que los 275 del año pasado.

"Pedimos respeto al mantenimiento y la limpieza de una ciudad que es de todos". Recordó que no se deben entrar envases de vidrio y también se recordó especialmente dos aspectos relacionados con las playas del sur: la prohibición absoluta de encender fuegos, que se controlarán a base de drones térmicos y "tolerancia cero con el consumo del alcohol a la hora de coger el coche. Pedimos que no lo cojan si van a beber alcohol". So pena de caer en alguno de los controles. "Para algo se va a reforzar el uso del transporte público". En el Sur sólo se puede celebrar en El Saler y Pinedo, pero ahí tampoco se podrán encender fuegos por la cercanía del Parque Natural de l'Albufera.

"Todos debemos ser punto violeta"

El otro aspecto en el que se ha insistido es en la protección contra las agresiones machistas. Habrá dos oficinas móviles para atender a las posibles víctimas y estarán bien visibilizadas. A lo que hay que añadir tres los puntos violeta del Ayuntamiento junto con el despliegue del grupo GAMA pero, tal como dijo la delegada de gobierno, "todos los asistentes debemos ser puntos violetas y denunciar cuando veamos cualquier posible situación de peligro y ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad para que sean ellos los que actúen".

Por lo que respecta al acceso a la zona de playa para los vehículos se aseguró que el cierre será dinámico.

A partir de las cinco o seis de la tarde empezaránlas restricciones, pero serán progresivas. No lo haremos sin analizar la situación en cada momento y, efectivamente, conforme avance es cuando se irá cerrando". Hay que recordar que la pasada semana ya se anunció el refuerzo del servicio de la EMT.

Por lo demás, la fiesta es tan simple, que poco más puede cambiar. El ayuntamiento ha contratado 38 toneladas de leña, que se entregarán desde las seis de la tarde.

Batida para despertar a los dormidos en la arena

La recogida de residuos empezará a las cuatro de la mañana pero, previamente habrá una batida general en las playas para comprobar que no haya ninguna persona en la arena, más o menos tapado y durmiendo, que pudiera ser atropellado por los vehículos de recogida.

El pasado año, la noche más corta y, a la vez, la más larga, se saldó con 87 atenciones sanitarias, un caso de abuso sexual y algunas incidencias, como la quema de varias sombrillas, un hurto, 19 detecciones de estupefacientes y dos de tenencia de armas prohibidas un balance, sin embargo, que se consideró como "bueno", habida cuenta de la numerosa asistencia.