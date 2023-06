La portavoz socialista del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, apoyará las propuestas del nuevo gobierno en minoría del PP siempre que sean "beneficiosas para la ciudad" como la Capitalidad Verde que, a su juicio, "peligra" y "se podría perder si hay un socio de gobierno negacionista" como Vox. Un escenario que la portavoz socialista ve posible a tenor de la temporalidad del nuevo gobierno de Catalá que ha creado siete grandes áreas de gestión de carácter "provisional". Según Gómez no se entiende "por qué la nueva alcaldesa ha creado un gobierno provisional y no ha dado ya las competencias definitivas a cada concejal para empezar a gestionar de manera inmediata si no es porque en la ronda de reuniones que tiene prevista con los portavoces de los grupos en aras de buscar posibles alianzas para sacar adelante sus medidas piensa pactar con Vox".

Como sea, ha destacado la concejala de la oposición, el de Catalá es de momento "un gobierno parche". Un gobierno, ha dicho, Ni Sandra Gómez ni el alcalde habían recibido hasta esta mañana la llamada de la alcaldesa para reunirse con ella dentro de la ronda de reuniones que anunció Catalá para esta misma semana. Sandra Gómez ha asegurado que "hay claras discrepancias sobre el modelo de ciudad" si bien apoyará medidas que sean "buenas para València" pero no propuestas revisionistas como se anuncia para planes urbanísticos como el del Grao donde el PP se comprometió a recuperar el proyecto de la prolongación de la Alameda hasta el mar. "Si quiere un urbanismo de malos humos y polución tendrá que buscar apoyos en otros grupos", ha dicho. Sandra Gómez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada para informar de que la Junta Electoral de Zona de València ha archivado la denuncia del PP sobre el envío de cartas "electoralistas" durante la campaña electoral del 28M por la candidata socialista a la alcaldía de València. La junta, ha destacado Gómez, determina que el proceso fue correcto y no se cometió ninguna irregularidad y la exime de responsabilidad en el envío de las cartas en las que se informaba a la ciudadanía de las obras que estaba ejecutando la concejalía de Desarrollo Urbano. "Tonterías" y "gobierno parche" Sandra Gómez ha reclamado a Català que pida perdón por sus acusaciones y ha anunciado que el PSOE estudia acciones legales por la "campaña sucia, de bulos y difamación" que hizo el PP. La portavoz socialista ha instado a Catalá a pasar del "simbolismo al trabajo de verdad, por resolver los problemas reales de la gente como el caso de la vivienda. Gómez ha tildado de “tonterías” las afirmaciones sobre que ahora se limpia o la policía patrulla y advierte que mantiene un gobierno provisional, "un gobierno parche, mientras negocia Vox". A este respecto, ha afeado a Catalá que se esconda en el pacto del PP con Vox para gobernar la Generalitat con un maltratador cuando "ella es la numero dos del partido". Los asesores trasladan el despacho a las cafeterías Los asesores de los grupos políticos de la oposición (Compromís, PSPV y Vox) están desde el pasado sábado, día en el que quedó constituido el nuevo ayuntamiento, gobernado ahora por el PP con María José como alcaldesa, en espera de destino. Una de las primeras medidas adoptadas tras el cambio de gobierno ha sido, como informó Levante-EMV, el cese de los 54 asesores de los grupos políticos. El cese lleva implicado además la anulación de las tarjetas de acceso al ayuntamiento. Los asesores por tanto se han quedado sin despacho y sin posibilidad de acceder al edificio consistorial. Algunos de ellos se han reubicado en los despachos de sus grupos políticos en el edificio de la calle Arzobispo Mayoral, a pocos metros del ayuntamiento, en espera de saber el cupo de asesores que les corresponderá y si renovarán o no en los equipos de los responsables políticos. El espacio de los grupos políticos es limitado, especialmente para Compromis, que tenía 20 asesores. Las terrazas de las cafeterías próximas se han convertido para algunos en despacho improvisado. La alcaldesa todavía no ha concretado el número de asesores que tendrá cada grupo, con un máximo de 54. El grupo que gobierna tiende derecho a 1,5 asesores, mientras que los de la oposición pueden tener entre 1 y 1,3, un cupo que puede suponer entre cuatro o cinco asesores menos. Además tienen que asignarse los despachos a cada grupo político de la oposición. También están por asignarse las 25 dedicaciones exclusivas de los concejales que suponen un plus de 10.000 euros sobre el suelo base de concejal (66.000 euros). Todas son cuestiones que María José Catalá tendrá que negociar en la ronda de reuniones con los tres portavoces de los grupos de la oposición (Joan Ribó, Sandra Gómez y Juan Manuel Badenas)