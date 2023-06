"Si no nos entendemos, por lo menos nos escucharemos. Un día expondrán sus ideas y nosotros aportaremos otras. Las que no, diremos que no.Siempre con educación y respeto. No vamos a cambiar nada de nuestra hoja de ruta. Seguro que llegaremos a acuerdos en algunas cosas y en otras no."

María José Broseta y la federación vecinal aguardan a que el partido con el nuevo equipo de gobierno empiece. "No queremos que digan qué van a hacer, sino que se nos diga. Lo que queremos es diálogo y exposición. Si esos contenidos nos casan, perfecto y diremos que muy bien. Lo que no vamos a hacer es aceptar por aceptar ni negar por negar. Le hemos pedido una reunión y el mismo día de la toma de posesión ya me dijo que nos la daría. De hecho, se han puesto en contacto María José Ferrer San Segundo y también Marta Torrado". Por eso no quieren valorar los anuncios más o menos gestuales de los primeros días de María José Catalá. Lo que sí que le van a decir la próxima semana es que la ampliación del Puerto no la ven por ningún sitio. La ampliación del puerto y la vivienda son dos de los temas de principal preocupación ciudadana. Y son los dos aspectos que se analizarán durante la Semana Ciudadana, que incluirá dos debates al respecto en las jornadas del próximo martes y jueves en el MUViM. Se trata de las jornadas de visibilidad de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València. 24 Argumentos en contra Catalá y su equipo se han mostrado siempre favorables a la ampliación del puerto. Pinchan en hueso con la opinión del colectivo vecinal. "Hemos establecido diálogos técnicos y nos dicen ventajas e inconvenientes". Y según sostienen, los últimos ganan por abrumadora mayoría: "¿Cual va a ser la entrada y salida de camiones? ¿Qué consecuencias tendrá acceso norte? ¿Cuantos puestos de trabajo va a aportar verdaderamente, una ves funcionará la ampliación, habiendo nuevas tecnologías? ¿Por qué no se programa más y mejor el ferrocarril en lugar de colapsar el tráfico con camiones? ¿Cómo afecta a nuestras playas, desde la Patacona al Perellonet, y la Albufera?...". Participarán el catedrático Josep Vicent Boira, el arquitecto Carles Dols, Pau Monasterio, de la comisión Ciutat-Port y Julio Moltó, de la AVV de Nazaret "una de las asociaciones más afectadas", moderará y dirigirá el debate. "Hemos invitado al Puerto, pero nos han dicho que no podían asistir". La inauguración será el día antes, el lunes, en el Salón de Cristal, "la casa de todos". El día 28 habrá mesas informativas en la Plaza de la Reina para que las asociaciones y otras entidades (Consumidores, Mercados, Oficina de la Energía...). "Ya no somos esa federación que está ahí, calladita y obsoleta. Nosotros también vamos a salir a explicar qué hacemos en nuestras calles y distritos". Y la segunda mesa, prevista para el jueves 29, estará dedicada a la vivienda. "Tenemos mucho que decir. ¿Cómo será el urbanismo a partir de mañana? ¿Qué viviendas va a haber? ¿Serán sociales y públicas o privadas? No se puede edificar solamente porque convenzan más económicamente. Esto hay que mirarlo bien y viene ligado con el exceso de vivienda en alquiler y la imposibilidad de acceder a la vivienda, que es un derecho constitucional. ¿Qué va a pasar con los PAIs que quedan por hacer y sin tocar?" La conformarán el catedrático Joan Romero, la arquitecta Mª Angeles Sancho, el profesor de la Escuela de Arquitectura Enrique Giménez y el arquitecto consultor de la federación, Jorge Gil. Todos ellos moderados por la propia Broseta. No es de extrañar que el lema de la semana sea "La València de mañana la diseñamos hoy". O que el cartel realizado por Carolina Ugarte esté formado por un puño que sostiene un lápiz; la alegoría del valor del movimiento vecinal como reivindicativo y propositivo, con la herramienta diseñadora en la mano. "Nos preocupa cómo debe ser el futuro de la ciudad". Premios vecinales Por otra parte, estas jornadas acaban con la Gala del día 30, en la que se entregan los premios anuales, que en esta edición serán para el Teatro Círculo de Benimaclet "que representa a los grupos independientes, que funcionan con muchas dificultades, a pesar de que ofrecen cultura en los barrios". Maite Navarro, de Ultramarinos Javi, "una tienda de barrio, de proximidad, también en Benimaclet, que está haciendo un trabajo social muy importante, incluyendo cestas básicas a beneficio cero, y que ayuda a las personas que necesitan ayuda" y Joan Romero porque, además de ser catedrático de Geografía Humana, "siempre está repensando el modelo de una ciudad amable. Ha dedicado numerosos estudios a la paralización de la ampliación del Puerto o los problemas de la Vivienda el Urbanismo. Además de haber sido siempre muy próximo al movimiento vecinal".