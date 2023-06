Las asociaciones de hosteleros están analizando la sentencia que ordena al Ayuntamiento de València implantar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la plaza de Honduras y las calles adyacentes. Todavía no han expresado con claridad qué van a hacer pero fuentes de Fotur, la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana, no descartan recurrir este fallo judicial mientras que la Asociación de Hosteleros de Honduras está estudiando el fallo judicial para tomar decisiones. Así, las fuentes consultadas señalan que los servicios jurídicos de Fotur están analizando la citada sentencia que califican como "una decepción" para los intereses del sector de la industria del ocio y la restauración por lo que no "es descartable" que decidan recurrirla. "Vamos a convocar una reunión urgente -afirman fuentes de Fotur- con todas las asociaciones de la federación para explicar la sentencia y decidir qué acciones se toman" pero aún no ha dado tiemp a formarse una opinión definitiva ya que el fallo judicial se conoció ayer mismo. Probablemente será la asamblea de Fotur cuál es la postura que toma este colectivo en un sentido u otro.

Los hosteleros son contrarios a instalar más ZAS en la ciudad Mientras, la Asociación de Hosteleros de Honduras ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos este asunto y está analizando qué acciones tomar. Por su parte, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) ya abogaba el pasado lunes en un comunicado público porque el nuevo equipo de gobierno presidido por María José Catalá cree la figura del Alcalde Noche como figura que medie en los conflictos entre vecinos y hosteleros. En ese sentido, anunciaban que la puesta en marcha de esta figura "permitiría poder superar el modelo de ZAS de la ciudad y abordar otras medidas preventivas en las zonas de ocio de la ciudad mediante diferentes iniciativas de colaboración público-privada como mediadores sociales (inclusión en la futura ordenanza de convivencia), campañas sensibilización y concienciación personalizadas por zonas de ocio, entre otros". En general, todas las federaciones y asociaciones de hosteleros son contrarias a la implantación de ZAS porque suponen aplicar medidas muy restrictivas a los bares, restaurantes y locales de ocio, en cuanto a horarios y ubicación de terrazas, entre otros aspectos.