Ambientazo desde primera hora de la tarde en los 800 metros de playa habilitados entre Malva-rosa y el Cabanyal para celebrar la noche de San Juan, cuyas hogueras vuelven a quemar los malos augurios de los presentes en esta tórrida jornada estival. Este año el solsticio de verano cae en viernes, de modo que la velada ha sido especialmente multitudinaria -el ayuntamiento esperaba 100.000 personas-, repleta de estudiantes y trabajadores que tienen todo el fin de semana por delante para digerir los estragos de la fiesta.

Una fiesta que esperaban estirar hasta que la madrugada Paula, Luis y Miguel, una gallega y dos andaluces, todos doctorandos en Física por la UPV. Mientras Miguel trabaja en la construcción de un socavón gigante, Paula expliaba que esta especie de anfiteatro de con respaldo de arena es tradición en su tierra. En el centro va la hoguera y alrededor pasaron la horas mecidos por el fuego y el alcohol. Todo ello gracias a un amigo que llegó a las 17.45 para hacer 40 minutos de larguísima cola por la leña en plena ola de calor. "Ha sido duro", reconocía sofocado.

Según explica Amador Jiménez, mando de Bomberos en el operativo especial, la leña en la zona cercana al hospital de campaña se agotó a las 17.45, y solo en algunos de los 9 puntos habilitados para el reparto pudieron seguir sirviendo troncos hasta las 19 horas.

Pegadas al mar, también en la Malva-rosa, esperaban Mireia y sus amigas veinteañeras a que empezara el espectáculo. Aunque lograron coger madera no sabían muy bien cómo encenderla y todo lo que esperaban de su tercer San Juan eera echarse unas risas junto a una hoguera que no pensaban saltar. "La miraremos de lejos y si acaso quemaremos a Mireia" decía una de sus amigas entre risas.

Sin hoguera desde hace 25 años

Aunque los universitarios marcaron la edad media del festejo también había quienes escapaban a la norma, como Luis y José Luis, de 65 años, que entre tanta toalla montó una mesa plegable con sus buenos embutidos. Los dos pertenecen a una peña excursionista de Valencia y los ambos fueron a la playa a dejarse sorprender. "Cuando le dije a mi hijo que iba a venir se sorprendió y me advirtió de que esto degeneraba mucho, pero de momento lo vemos muy organizado y tranquilo. No creo que vaya a pasar miedo", narraba Luis, quién no iba a las hogueras desde que tenía 25 años. "Antes había merenderos y no tenías que traer nada, ahora es todo más autogestión. La idea es saltar la hoguera, quemar las malas cosas como mi falta de comunicación con las personas, y luego saltar las olas para cumplir con todo el ritual", anticipaba este valenciano que según reconoce, con un vermut en la mano, se siente otra vez chaval.

Que no hay edad para disfrutar de las hogueras lo demostró también Julia, de 16 años, quién acudía a la fiesta por segunda vez. Allí se encontró con dos amigos que habían ido a disfrutar de un día de playa como otro cualquiera y se encontró con todo el mogollón. "No sabíamos nada. A mí sinceramente no me gusta esta masificación", lamentaba Jorge, de 17 años.

"La noche de San Juan es bestial"

Nicolau y Gabi sí fueron a conciencia y bien pertrechados con maderos e hidratación. "Nosotros somos de campo así que sabemos bien cómo encender un fuego", dicen estos universitarios, uno de la Vall d'Albaida y otro de Montserrat. "No quemaremos nada porque somos personas tranquilas", decía Nicolau. "Bueno quizás algún estadio", matizaba su amigo.

Y mientras la gente "la pasa bien con cervecita y lo que venga en esta fiesta tan original", tal como decía Juan José, un mecánico colombiano en su primer San Juan, fuera de la arena sudaba la gota gorda junto a su paraeta de mazorcas asadas Miguel, valenciano de 36 años, desde los 16 en este negocio familiar. "Llevo aquí desde las 11 y me iré a las 4. La noche de San Juan es bestial, sobre todo a partir de las 22.30, que es la hora punta de ventas. Luego a las 4 echarán a la gente de la playa y yo me iré para volver mañana a las 11".

Dispositivo

Para hacer frente a la llegada masiva de personas y en previsión de los cortes que se han efectuando desde la calle Menorca a la Avenida del Puerto y desde Serrería a la misma avenida, el área de Movilidad dirigida por Jesús Carbonell reforzó y prolongó el servicio de la EMT, complementado en Metrovalencia con trenes hasta las 5 de la mañana.

Asimismo, el operativo especial contó con una zona para la entrega de niños extraviados y un hospital de campaña instalado en la Malva-Rosa para atender a heridos e intoxicaciones etílicas, recursos a los que se sumaron 48 socorristas sanitarios, 8 conductores de ambulancias y una unidad canina. Además, el dispositivo de San Juan dispuso 78 baños químicos y adaptados, así como 3 Puntos Violeta para atender a posibles víctimas de delitos sexuales.