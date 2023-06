El mosaico de las nueve musas

Es indudable que a poco que ahondemos en nuestro suelo vamos a encontrar restos arqueológicos de otras civilizaciones anteriores que vivieron en nuestra ciudad y sus alrededores. Cuando se halla alguno de estos restos, aumenta nuestra cultura, nuestro saber acerca de aquellos pueblos y nuestro patrimonio, por lo que el estudio, cuidado y exhibición de los mismos nos hace partícipes a todos de esa fortuna.

Tras los Iberos y los fenicios, València fue fundada por los romanos en el año 138 aC en el centro estratégico entre Tarraco, Cartago, Saetabis y Sagunto, punto de la Vía Augusta entre Roma y Gadis. Era una isla fluvial rodeada de tierras pantanosas y marjales. Del siglo III al V vivieron aquí los Suevos, Vándalos y Alanos venidos del este de Europa. Después, del siglo V al VIII los visigodos se establecieron en nuestra zona hasta la llegada de los árabes. La reconquista cristiana completa, duró siete siglos. En este orden de estratos es como encontraríamos los restos en nuestro subsuelo, de modo que los romanos son, en principio, los que más dificultad entrañarían para encontrarlos y, por ende, con más valor.

El casual descubrimiento

El hallazgo que nos ocupa sucedió en el término de Moncada en la partida del Pouatxo, Pou o Pouaig, el 19 de agosto de 1920. Únicamente la casualidad quiso que el arqueólogo Juan José Senent Ibáñez y dos amigos, el hijo de Nicolau Primitiu, Domingo Gómez y Pepín García, que se encontraban de excursión dirección al Cabeç Bort, dieran con uno de los mosaicos romano más grande jamás encontrado en la Comunitat Valenciana. Al llegar a una bifurcación en el camino del Naquerano, ante la duda de los excursionistas de coger el camino de la izquierda que los llevaba al Algepsars de Náquera o el de la derecha, que les conducía a la Paret del Patriarca, el inquieto joven Domingo Gómez comenzó a rastrear la zona, esperando la decisión de continuar la excursión, dando con varias piedrecitas prismáticas, de base cuadrada, bastantes uniformes y de distintos colores. Avisados sus dos compañeros de ruta, éstos acudieron a la llamada de Domingo, confirmando que se trataba de teselas, dando por sentado que pertenecían con toda seguridad a algún mosaico que se encontraba en el subsuelo y que habían salido a la superficie por los trabajos realizados al plantar las cepas que ocupaban aquella zona. A partir de este día no se pensó más que en la forma de exhumarlo; en sus dimensiones, en su dibujo, en la manera de extraerlo y en hacer una excavación sistemática en aquellos campos que pusiese de manifiesto la extensión y disposición de lo que se intuía, un mosaico perteneciente a una villa romana. Tras varios meses de solicitud de permisos y teniendo la garantía del propietario del viñedo de que no destruiría nada, el 22 de octubre se trasladaron al Pouaig, Juan José Senet, su hermano, Nicolau Primitiu, Raúl Giner y dos peones cavadores, para proceder a abrir una zanja en el punto probable de situación del pavimento. Tan solo a 40 cm de profundidad apareció un magnífico mosaico policromado de importantes dimensiones, 698,5 x 611 cm. Una vez confirmado el extraordinario hallazgo, se volvió a cubrir con un ligero manto de tierra para preservarlo.

Una segunda visita se realizó tan solo cinco días después; acompañaron a Senet, los también arqueólogos Francisco Almarche, Ibarra Folgado y González Martí; el fotógrafo Vidal para perpetuar el momento, el dibujante Carlos Gargallo y el lapidario Carlos Francés. Admiraron el mosaico, realizaron fotografías, tomaron medidas y confirmaron que se trataba del pavimento de una habitación de una villa de la época romano imperial, fechándola a mediados del siglo III d. C. Tras la visita el mosaico se protegió de nuevo, cubriendo con tierra a la espera de su traslado. Este se demoró siete meses por los problemas con el propietario de la finca. Gracias a la intervención de Martínez Aloy que, suavizando asperezas, consiguió convencer al irreductible propietario lográndose finalmente la extracción y traslado a nuestro Museo Provincial en el antiguo Convento del Carmen, durante los últimos días de mayo y primeros de junio de 1921.

El trabajo de extracción fue realizado por el excelente lapidario Carlos Francés; realizó cortes siempre en líneas rectas formando 115 paneles que se colocaron sobre losas de mármol enyesadas rebajando el sustrato ya existente y armando donde fue necesario con alambre. Se calcó y dibujó el mosaico a modo de plano, numerando cada pieza y su situación en el plano. El coste de la empresa fue de 1.311 pesetas.

Ya en el Museo, se preparó y rebajó el suelo de la sala del museo donde iba a quedar instalado el mosaico, el lugar más importante para uno de los más bellos monumentos arqueológicos en su género, el Salón Central del Museo Provincial de Valencia, al pie de la portada procedente del palacio de los duques de Mandas, que existió en la calle Avellanas.

El mosaico

El mosaico encontrado representaba a las nueve musas. Alfombraba la habitación principal de una villa romana y daba información de la riqueza y cultura del propietario. Un mosaico de casi 43 metros cuadrados, policromo, era algo muy importante y dignificaba la villa en la que se encontró. Estaba realizado con teselas, piezas cuadradas de aproximadamente 1 cm. Marca la entrada a la estancia un panel saliente con un dibujo ajedrezado de 15 x 4 escaques y desde él se pueden observar las musas dispuestas en tres filas por tres columnas enmarcadas en la zona inferior derecha del mosaico, unidas por cenefas de trenzas, orladas con ondas y cerrando el cuadro una «L» de dibujos llamados meandros de esvásticas y finalmente orlado de una cenefa de ondas, otra de picos y en la parte enfrentada a la entrada una línea única de hojas de yedra. Los colores utilizados eran el rojo, negro, gris y blanco. Cada uno se usaba para un cometido, así el rojo se usaba para la piel, el negro y el gris para las orlas y el blanco para el fondo. Otro saliente en la parte superior derecha, sin adorno, nos dice que posiblemente hubiera una puerta secundaria en la estancia.

Las musas, que también se consideraban guardianas de la casa, eran la representación de las Artes. Hijas de Júpiter y Mnemósine, representaciones romanas de los dioses griegos Zeus y Mnemosyne, diosa de la memoria. En el mosaico están representadas en busto frontal, menos dos de ellas que están en diagonal y cada una lleva escrito su nombre. Numerándolas del centro a la izquierda y de arriba abajo; Melpomene musa de la tragedia, en diagonal con una máscara sobre su hombro. Talía musa de la comedia, con la máscara y el bastón. Eeuterpe musa de la música, en diagonal con una flauta en cada hombro. Terpsicore musa de la danza, porta una lira en sus manos. Clio musa de la historia, sujeta un libro. Calíope musa de la poesía, filosofía y conocimientos, aparece con un papiro enrollado, en sus manos. Erato musa de la poesía erótica con una cítara sobre su hombro. Polymnia musa de la poesía lírica y la pantomima, lleva un cetro. Urania musa y protectora de la astronomía, lleva una esfera en su hombro derecho.

De todas las musas, la que apareció más completa y mejor conservada fue la de Erato con la particularidad de que esta figura lleva teselas de pasta de vidrio en colores azul, rojo y verde. Las figuras de Terpsicore y Clio estaban prácticamente perdidas, el papiro de Calliope no existía, la máscara de Melpomene tampoco…

En 1940 se traslada la sede del Museo de Bellas Artes al edificio de San Pío V y con él deciden que el mosaico se exponga en la nueva sala de antigüedades Romanas. Se reconstruye y se rellenan las lagunas con teselas del momento completando los dibujos del mosaico, con lo que la verdad histórica deja de ser respetada. En 1957 València sufre una tremenda riada que afecta al Museo y especialmente al pavimento, dañando severamente el mosaico que se limpia superficialmente y se sigue dejando en el mismo lugar, donde una fuga de agua de las instalaciones del museo vuelve a anegarlo en 1975. Viendo el deteriorado estado del magnífico mosaico, se actúa sobre él con métodos inadecuados a fin de devolver el lustre a la pieza sin mucho éxito. Pese a algunos informes apremiantes, no será hasta 1986 en que se levante y se almacene, expuesto a la humedad, hongos, roedores…en espera de su restauración que no se acomete hasta 1995. Problemas de economía y suministros cruzados hacen que la rehabilitación llevada a cabo por J. Escalera no sea la óptima. Tras un análisis muy minucioso, en 1996, con documentación gráfica, se limpió profundamente reparando los desperfectos y los daños causados hasta la fecha, se preparó para su embalaje en espera de poder ser de nuevo exhibido como pavimento.

En un principio se decidió guardar el mosaico en los almacenes para sacarlo cuando se hubiera terminado la fase IV de rehabilitación/ampliación del museo programada de 1998 a 2004. No se montó el mosaico y sin embargo se acometió una reforma llamada fase V que duró hasta 2017. Problemas entre Generalitat y Ministerio de Cultura, que comparten la propiedad y gestión de nuestra pinacoteca, hacen que el plazo para cumplir la promesa de exponerlo en 2023 parezca una utopía, ya que no existe un Plan Museológico que concrete el aporte del coste que supone la remodelación expositiva de la 2ª Pinacoteca más importante de España.

Este artículo es meramente divulgativo, ponemos en valor un hallazgo y una posesión muy importante, de la que la mayoría de los valencianos no tenían noticia y que dado su valor, debería estar expuesto para el deleite de todos…