El difícil equilibrio del ocio

Hay zonas en València donde el derecho al descanso no siempre está garantizado. El ruido de botellones, terrazas y conversaciones a las puertas de pubs y discotecas se cuela en muchos hogares que no logran pegar ojo hasta que el gentío se dispersa, en el peor de los casos, a instancias de la policía. Cuando eso ocurre de manera reincidente, los vecinos, hartos de la situación, reclaman una ZAS que restrinja la actividad en los locales de ocio de las calles más saturadas, pero este mecanismo que el juez acaba de imponer en plaza Honduras —y Catalá debe decidir si recurre— actualmente no funciona para casi nadie.

Funcionó en sus primeros años. La primera de las cuatro Zonas Acústicamente Saturadas que operan en la ciudad apareció recogida en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de enero de 1997. Miguel Cuenca, un vecino de la plaza Xúquer, logró que València declarara en este epicentro festivo la primera ZAS de España. «Yo tenía que tomar Valium para dormir, el ruido era insoportable», recordaba Cuenca en Levante-EMV tras ganar una demanda al Estado. Y pedía: «Espero que el Ayuntamiento nunca se atreva a darle otro aire a mi barrio, ya hemos sufrido bastante». Uno de los mayores expertos en el ocio nocturno valenciano es Vicente Pizcueta, antiguo director de Chocolate y Barraca —templos de la Ruta—, que ilustra lo que fue Xúquer tirando de anecdotario: «Allí no había malos hosteleros, sino malos carniceros. En algún local cuando llegaba la noche se quitaban las piezas de carne para servir cubalitros. Estaba todo por hacer», señala en relación a una ZAS que entonces, opina, tuvo más sentido: «Hace 25 años se carecía de herramientas para controlar el ruido. Surgió el boom de los jóvenes divirtiéndose en plazas y en las tascas de Xúquer empezaron a meter equipos de música sin insonorización. La medida resolvió el problema de los vecinos, no hay duda». La segunda ZAS llegó una década después actuando como un analgésico sobre el foco del problema: la discoteca Woody. Fue la puntilla para la discoteca de moda en los 90, que terminó cerrando en 2007 para desgracia de los nostálgicos y alivio del vecindario. El mecanismo de control del ruido tenía efecto, de modo que otros barrios se sumaron a la reivindicación: Juan Llorens consiguió su ZAS en 2009 y el ocio nocturno dio paso a la hostelería diurna; el Carmen logró la suya en 2018 y el barrio, a día de hoy, convertido en polo turístico, no termina de cerrar el proceso de mutación. «La ZAS debería ser un modelo superado», opina Pizcueta, «no existe una normativa que tenga parangón en Europa que a una empresa se le restrinja la actividad por algo que ocurre en la vía pública. Lo que ocurre con ella es que desplaza el ruido a las zonas colindantes, como ha ocurrido con Xúquer y Blasco Ibáñez, donde abundan los bares de ‘borrachería’. Esto no resuelve el problema de la ciudad. Frente al cortoplacismo cabe desarrollar un plan con medidas correctoras del ruido —moqueta en el suelo, eliminar mobiliario de aluminio—, mediación y sanciones ejemplarizantes a quienes incumplen, el nuevo ciclo político debe ser una oportunidad para avanzar en el cambio de modelo», señala el director de comunicación de España de Noche sobre un sector que, según esta federación, representa el 7 % del PIB de la ciudad. Una opinión parecida sostiene Rafael Ferrando, secretario general de Hostelería València, al asegurar que si la ZAS sigue implantada en Xúquer 25 años después es porque se ha demostrado inefectiva. Ferrando cree que el modelo solo sirve para asfixiar a los negocios y se suma a la reclamación de un plan integral menos lesivo con los hosteleros: «Necesitamos un alcalde de noche al estilo de Zurich, alguien que coordine todas las áreas implicadas —policía, contaminación acústica, actividades, espacio público— y sepa cómo dirimir el tema del ruido. Es una petición que ya hemos trasladado a la nueva alcaldesa». Coordinación complicada En medio del fuego cruzado entre asociaciones vecinales y locales de ocio aparecen los gestores políticos, foco de las iras de unos y otros. «A nosotros nos han criticado los hosteleros por impulsar una ordenanza contra el ruido y los vecinos por no ser más radicales con las ZAS», lamenta Giuseppe Grezzi, exregidor de Contaminación Acústica. «Hay un equilibrio muy difícil en el tema de las terrazas y el ruido, ninguna ciudad del Mediterráneo ha conseguido resolverlo», afirma el político de Compromís redundando en una de las claves ya apuntadas: «La coordinación con la Policía para sancionar infracciones ha sido complicada». Grezzi afirma que «la ZAS es la última medida y la más drástica», con lo que podría leerse como un fracaso en la mediación y prevención allí donde se implanta. Pero esta posibilidad sobrevuela tanto el Cedro como Russafa, el mayor campo de pruebas sobre el ocio de la ciudad. En el barrio del Ensanche llevan un año estudiando el ruido con 19 sonómetros y también se han puesto en marcha campañas de medición y análisis del impacto de las despedidas de soltero. Sin embargo los vecinos, entretanto, denuncian la deriva de un sitio en el que no caben más cafeterías, donde el tardeo campa a sus anchas y en momentos de colapso como en Fallas parece desbordado. «No se ha movido nada» ¿Serviría entonces una ZAS? Si se le pregunta a Lluís Mira, presidente de la asociación Amics del Carme, la respuesta suena derrotista. «Después de cinco años de ZAS en el Carmen la percepción es que no se ha movido nada». Mira dice que muchas terrazas sobrepasan el espacio que les corresponde o incumplen sistemáticamente el horario nocturno —tienen hasta la 1 de la madrugada— y lamenta que los encargados de hacer cumplir la normativa no estén realizando su trabajo. «Parece que la Policía está en una huelga de manos caídas; algo no ha funcionado en el ayuntamiento o algo ha funcionado muy bien dando manga ancha al ocio, porque tal como me decía un vecino de la plaza del Negrito, si viviera en Italia pensaría que esto es una mafia». Por ello, Mira coincide con el sector del ocio en reclamar a Catalá la cuadratura del círculo. Que encuentre ese equilibrio entre la capital de ocio y la València que cuida de sus vecinos: «Nos reuniremos con su gobierno para que sancionen a los incumplidores como se hace en otros barrios. El Carmen es un barrio enfermo y si no toman medidas los vecinos perderemos la salud».