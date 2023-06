La bandera LGTBI entrará en la negociación del gobierno de María José Catalá con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, que ayer reclamó a la alcaldesa popular la retirada de las banderas no oficiales del balcón del Ayuntamiento de València. Catalá ha desvinculado, en este sentido, la retirada del balcón de la bandera LGTBI, que colocó durante el fin de semana con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI.

La alcaldesa ha asegurado que las banderas "se están poniendo y quitando según se acordó con anterioridad a mi nombramiento". "No he tomado ninguna decisión ni de quitar ni de poner ni de quitar ninguna bandera que no estuviera previsto", ha aclarado la alcaldesa. "Yo no he tomado ninguna decisión de quitar o poner banderas. Es algo que responde a una planificación anterior a mi", ha insistido.

Dicho esto, la alcaldesa ha confirmado que ha recibido el escrito de Vox en el que su portavoz reclama se proceda a retirar la bandera LGTBI instalada en el balcón del consistorio durante el fin de semana, “en aras a los principios de objetividad y neutralidad institucional” y en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo por la que se pide la no utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, incluso ocasionalmente”. Badenas reclama que se utilicen “únicamente los símbolos oficiales que representan a la totalidad de la ciudadanía”.

Constituidos los grupos políticos

Al respecto, Catalá ha asegurado que la cuestión de las banderas "formará parte de las cuestiones que vamos a hablar con los grupos de la oposición". Unos grupos municipales que ya se han constitucio y designado a sus respectivos portavoces, paso necesario para poder iniciar su labor de oposición y poder reunirse con la alcaldesa para negociar el número de asesores de cada grupo o las dedicaciones especiales de los concejales. Catalá ha dicho que una vez constituidos los grupos y nombrados los portavoces "ahora me toca a mi llamarlos y reunirme con ellos". No está fijado todavía el calendario de las reuniones y está por ver si se hará en orden de mayor a menor representación o al revés.

Catalá ya ha anunciado su intención de escuchar a todos los grupos políticos y de buscar posibles alianzas para poder sacar adelante como gobierno en minoría cuestiones clave como los prespuestos municipales. La alcaldesa se ha mostrado dispuesta a negociar la cuestión de la exhibición de banderas en el balcón. Es de prever, ha dicho Catalá, que "Vox aporte esta cuestión a la reunión como harán otros grupos" y "lo hablaremos, desde luego".