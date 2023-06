Las obras de regeneración que va a realizar el Ministerio de Transición Ecológica en las playas del sur de València han acabado por provocar una bronca polìtica entre dirigentes del PP y del PSOE, que no debe analizarse sin tener en cuenta que estamos ya en plena campaña electoral para las elecciones del 23J. El concejal de playas del PP Juan Carlos Caballero ha difundido en su cuenta de twiter oficial un cuadro en el que transcribe las fechas de supuestos cierres de l'Arbre de Gos, la Garrofera, el Saler y la Devesa a partir del 15 de agosto. Ayer mismo, Caballero y el PP defendieron que se iban a cerrar estos cuatro arenales por las obras de regeneración y la subdelegada del Gobierno Raquel Ibáñez le acusó de difundir "bulos" y crear "alarma" con una actividad económica tan importante como el turismo.

Solo hay una afección puntual en la playa de l'Arbre de Gos

Sin embargo, en este cuadro se demuestra que solo una de las cuatro playas, l'Arbre de Gos deberá prescindir del servicio de socorristas a partir del 15 de agosto y sufrirá afecciones puntuales al baño durante la temporada estival. En concreto, en l'Arbre de Gos se especifica que dos torres de vigilancia, al norte y al sur de la posta con El Mirador como referencia tienen que retirarse antes del 15 de agosto. Y la tercera torre de vigilancia, situada en estibadores, tendrá que trasladarse antes del 1 de septiembre. En el resto de los arenales citados, la cronología publicada por Caballero aclara que las obras se realizarán a partir del 15 de septiembre, fecha tope en la que las torres de vigilancia del Saler, la Garrofera y la Devesa tienen que estar ya retiradas.

Por tanto, esta cronología confirma lo anunciado por la Delegación del Gobierno en mayo. No se cierran las playas, hay actuaciones puntuales en cada playa y no habrá grandes molestias para los bañistas y los turistas. Esta información ya se publicó en mayo cuando trascendió que se iban a iniciar los trabajos previos para preparar estas playas con vistas a septiembre cuando sí se hará la obra principal que incluye la draga.

Hoy mismo, Caballero, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé (PSOE) y el eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons han vuelto a engancharse en esta red social a cuenta de un supuesto cierre de estas cuatro playas, que en realidad, como defendió ayer la subdelegada del Gobierno Raquel Ibáñez no es tal, sino actuaciones puntuales que se irán desarrollando durante julio y agosto, y que no obligarán a cerrar al baño estos arenales hasta septiembre.

La polémica en redes

La polémica en redes se ha desencadenado por un tuit publicado por el regidor Juan Carlos Caballero. "Pilar dejad de mentir: El Ministerio quiere que cerremos las playas del Sur de Valencia el 15 de agosto por obras. Aquí el calendario de desmontaje de las postas de nuestras playas. La fecha es clara: 15 de agosto las playas se quedarían sin socorristas.No lo vamos a tolerar".

Pilar dejad de mentir: El Ministerio quiere que cerremos las playas del Sur de Valencia el 15 de agosto por obras.



Aquí el calendario de desmontaje de las postas de nuestras playas. La fecha es clara: 15 de agosto las playas se quedarían sin socorristas.



No lo vamos a tolerar https://t.co/23YeOLD5qr pic.twitter.com/ArsIEyuc8Q — Juan Carlos Caballero (@JCcaballeroM) 28 de junio de 2023

El cuadro con la cronología de las obras es el siguiente:

La propia Pilar Bernabé ha contestado a Caballero y González Pons sobre esta cuestión. "Las playas no se van a cerrar. Dejad de difundir bulos para crispar. Se regeneran las playas del sur de València con una inversión de de 28M€. Esto Sr. Pons es política eficaz de @sanchezcastejon. Unas playas, que su partido y usted siendo Conseller, dejaron devastadas. de 28M€. Esto Sr. Pons es política eficaz de @sanchezcastejon. Unas playas, que su partido y usted siendo Conseller, dejaron devastadas".

Las playas no se van a cerrar. Dejad de difundir bulos para crispar. Se regeneran las playas del sur de València con una inversión de ➕de 28M€. Esto Sr. Pons es política eficaz de @sanchezcastejon . Unas playas, que su partido y usted siendo Conseller, dejaron devastadas. https://t.co/uryRZsNfMs — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) 28 de junio de 2023

Además, cuando Caballero ha vuelto a hacer otra publicación con un zoom para supuestamente demostrar que efectivamente las playas citadas quedarán inutilizadas para el baño. Bernabé ha vuelto a contestar.

Juan Carlos, aquí la información completa que tú mismo has dado.



¿El zoom era para que lo viéramos mejor o para ocultar lo que no te interesa mostrar? 🧐 pic.twitter.com/jedda4PhHW — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) 28 de junio de 2023

Además de este debate en redes, la delegada del Gobierno ha contestado a la prensa sobre esta cuestión: "El PP ya ha demostrado que los bulos y difundir bulos es su seña de identidad. Ya nos han demostrado que PP y bulos van de la mano. Porque no hay ninguna verdad en las afirmaciones que están haciendo. No se van a cerrar las playas del sur. Me gustaría escuchar al PP y al gobierno municipal especialmente que ha sido uno de los principales causantes de la degradación y de arrasar las costas de la Comunitat Valenciana con su política agresiva en las costas, especialmente con quien hoy es cabeza de lista por la provincia de València Esteban González Pons, que sea el Gobierno de España de Pedro Sánchez el que ha podido combatir esa regresión de las playas, el que está apostando por la regeneración de las playas".

Las playas del sur de València, ha añadido Bernabé, "van a tener la obra más importante que va a hacer el Gobierno de España en toda España con una inversión de más de 28 millones de euros. Parece mentira que el señor Esteban González Pons que es eurodiputado y ha estado en la Eurocámara, ponga en cuestión una obra tan importante que está financiada con fondos europeos y que podríamos perder si no se hiciera. Es una irresponsabilidad del Partido Popular, además de mentir, porque es falso, no se van a cerrar las playas, y esto es algo que ya hablamos con los vecinos de las playas del sur, con los vecinos del Saler y de Pinedo, y ya les explicamos que no se van a cerrar las playas", ha reiterado Bernabé.

"Es una irresponsabilidad -reitera Bernabé- del Partido Popular, por eso le exijo que deje de mentir y de difundir bulos, exijo al PP que deje de ligarse a la política espectáculo, a la política de intentar meter confrontación y tensión, y de seguir en una clave electoralista que se dediquen a gobernar a preocuparse por los problemas reales y a no a inventarse bulos".

Bernabé critica a Catalá

Además, ha insistido Bernabé, "no se puede pedir que se atrase una obra que se tiene que acabar el 31 de diciemnbre porque se pierden fondos. Eso sí, es verdad que quien tiene más experiencia en este país en perder fondos en este pais es el Partido Popular, entre ellas, la actual alcaldesa de València Maria José Catalá que perdió los fondos europeoi en materia de formaciòn parsa los jóvenes y que fue una de las primeras medidas que tuvo que hacer el gobierno de Ximo Puig cuando llegó a la Generalitat, devolver a Europa todo el dinero que dejò de ejecutar Catalá"

Por último, Caballero insistió en pedir una reunión con la delegada del Gobierno. "Nos gustaría que el Gobierno y la delegada de Costas nos cuente toda la imnformación acerca de esta onbra pero han anulado la reunión que teníamos previsto para el día de ayer, lo que queremos es que nos informen de cómo afectan a los vecinos y los usuarios de la playa de l'Arbre de Gos y de las playas del sur".