El actual presidente en funciones de la EMT Giuseppe Grezzi ha escrito a una carta a la alcaldesa de València Maria José Català solicitándole la autorización para firmar una prórroga de los descuentos para viajar en los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte, un día después del anuncio del Gobierno que ha prorrogado hasta final de año esta aportación que se hace desde el Estado con este fin. En concreto, las arcas municipales aportan un 20% y el Estado, un 30%. Como la alcaldesa aún no ha confirmado que vaya a seguir adelante con la medid, Grezzi le ha escrito para pedirle la autorización para prorrogar esta rebaja que acaba el viernes 30 y que obligaría a actualizar los precios de los títulos que pagan los viajeros desde el sábado 1 de julio.

Grezzi critica "la inacción del gobierno municipal"

Grezzi ha realizado esta gestión “ante la inacción del nuevo gobierno municipal para gestionar la EMT, algo que se evidencia en casos como este, en el que una ayuda que afecta a todas las familias, jóvenes y trabajadores, puede dejar de ofrecerse si no hacen nada”.

Así lo ha manifestado el exconcejal de Movilidad Sostenible, ante el hecho de que la EMT, si no se prorroga la subvención en las próximas 24 horas, deberá empezar a realizar los trabajos técnicos para actualizar las tarifas completas a partir del 1 de julio.

Sería “sorprendente”, ha añadido, “que no se dieran los pasos necesarios para hacerlo ya que hay una subvención del Estado. Y más cuando la ciudadanía está padeciendo una situación de incremento de precios que afecta a las economías familiares. No obstante, el hecho de no prorrogar la subvención confirmaría las sospechas de que las políticas de Català no priorizan ni las necesidades de la gente ni el fomento del transporte público y la sostenibilidad”. Por otro lado, Grezzi ha instado a Català a que solicite a la Autoridad Metropolitana del Transporte la prórroga de la gratuidad hasta los 30 años con vistas a que pueda seguir utilizándose también en la EMT. No en vano, la gratuidad de los menores de 30 años en la EMT también caduca el 31 de julio.

Hasta ahora, la rebaja en los títulos de la EMT la estaban cosufragando el Gobierno y el ayuntamiento, pero ahora, debería seguir aportando su parte el consistorio. Sin embargo, el gobierno municipal del PP no se ha manifestado al respecto.