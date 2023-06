El monolito de la plaza del Ayuntamiento que instaló el exalcalde Joan Ribó en honor a los movimientos sociales de València, pero con especial protagonismo del 15M, tiene los días contados. Una de las próximas medidas que tomará la alcaldesa del PP María José Catalá sera retirar este hito conmemorativo. De esta forma dará cumplimiento a una de las promesas electorales que hizo Catalá a los valencianos. En concreto, dentro del programa de los populares, en el apartado dedicado al Patrimonio Escultórico, en el punto 23 se especifica: "Retiraremos el monolito instalado en la Plaza del Ayuntamiento en homenaje al 15-M". Pues dicho y hecho. Esta será una de las siguientes medidas que adoptará la nueva alcaldesa. Así lo han confirmado fuentes municipales que señalan que la retirada se hará en los próximos días, en cuanto se complete el procedimiento administrativo necesario para acometerlo. Una vez aprobada en la Comisión de Cultura, la eliminación del tótem conmemorativo se llevará al pleno para que se confirme el traslado de esta pieza que cuando se ubicó en la plaza ya fue rechazado por la propia Catalá, el PP y el resto de grupos del ayuntamiento -PSPV, Vox y Ciudadanos- excepto Compromís. Ahora, cuando se plantee esta retirada, los populares necesitarán el apoyo del partido de la ultraderecha. Aunque se da por hecho que lo tendrán porque Vox ya se opuso a su instalación.

Fue instalado hace un par de años

El menhir en honor a los movimientos sociales luce en la plaza del Ayuntamiento de València desde el 14 de mayo de 2021, esto es, ha cumplido más de 2 años. Como es sabido, su colocación generó umna notable polèmica en la corporación municipal hasta el punto que se hizo por estricta voluntad del exalcalde Joan Ribó y su grupo municipal Compromís. Ni el PSPV, socio de gobierno de la coalición valencianista, ni las formaciones del centro y de la derecha dieron respaldo a esta iniciativa. De hecho, el pleno del ayuntamiento de València, a propuesta del PSPV, llegó a aprobar una moción para quitar el citado monolito y sustituirlo por pronto más acorde y representativo de todos los movimientos sociales y cívicos de la ciudad, como defendían los promotores de esta moción.

Sea como fuere, en pocos días, esta piedra simbólica será retirada y en su lugar no se instalará nada, confirman las fuentes consultadas. Ello, pese a que el gobierno saliente habían iniciado un procedimiento para sustituir el actual monolito por uno nuevo. De hecho, la exconcejala socialista de Participación Ciudadana Elisa Valía ya completó la primera parte del trabajo para cambiar el hito conmemorativo. No en vano, llevó a cabo el proceso de participación ciudadana para que las entidades cívicas y sociales hicieran sus aportaciones para diseñar y construir un nuevo monolito que representase a todas las de la ciudad y no solo al 15M. Ahora, el departamento de Cultura, que hasta el 28M dirigía Glòria Tello, tenía que contratar a un artista que con el informe de recomendaciones realizado por Participación Ciudadana y este artista debía construir el nuevo menhir. Eso sí, previamente había que dotar la partida presupuestaria para financiar el gasto.

De todos modos, todo este proceso impulsado por el anterior gobierno ha quedado en tierra de nadie. La voluntad de Catalá es quitar de la plaza este monolito a la mayor brevedad posible.