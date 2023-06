Juan Manuel Badenas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, ha analizado varias cuestiones de actualidad en la ciudad y ha avanzado que su partido está a favor de darle un reconocimiento institucional a la exalcaldesa Rita Barberá y que está en contra de que la capital valenciana acoja los Gay Games de 2026. "Estoy en contra de los Gay Games porque estoy en contra de cualquier tipo de discriminación, todas las discriminaciones positivas llevan en sí mismas una discriminación negativa", ha afirmado el regidor de Vox. "Estoy en contra -ha manifestado a Levante-EMV- porque cuando se hacen unos juegos donde los heterosexuales no pueden participar estamos limitando el acceso, y yo creo que se tiene que aplicar firmemente el principio de igualdad y con dinero público solamente se deben patrocinar, organizar o desarrollar actividades donde todas las personas puedan participar con igualdad. Por eso, no se deberían hacer ni juegos en favor de una raza determinada ni de una religiòn determinada ni de una tendencia sexual determinada ni de un sexo determinado". En este evento deportivo para el colectivo LGBTi, "hay una discriminación legal -ha subrayado- me parece tremendo como catedrático de Derecho que no se aplique el artículo 14 de la Contitución Española", ha enfatizado el munícipe.

