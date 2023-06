La Asociación de Vecinos de Castellar-Oliveral ha emitido un comunicado en el que quiere manifestar "nuestra protesta y el malestar de todo el vecindario, ante la información que nos llega de la decisión de nuestra nueva alcaldesa de cancelar los mercados de productos de la Huerta, de productos de proximidad". Esta entidad vecinal recuerda que estos productos a la venta "son los mismos vecinos los que los cultivan y que habiamos comenzado a disfrutar. Familias que contruyen proyectos agroecologicos y tienen la oportunidad de suministrar a traves del Mercado de productos de la Huerta", remarcan estas fuentes vecinales.

"La Huerta es nuestro entorno natural, es nuestro verdadero patrimonio, y con el Mercado de Huerta se restablece un circulo de compra-venta que en Castellar-Oliveral surge de manera expontanea, la ubicación es un factor importante y ayudar a que resurjan y se mantengan los projectos de cultivo de proximidad también", explican los vecinos.

En estos meses de funcionamiento, "ha sido plenamente satisfactorio para el productor y para el consumidor, y se ha potenciado el consumo de productos de km. 0 ". Además en lugar de competencia para el comercio del pueblo "supone un beneficio ya que de los pueblos de alrededor se acerca gente a comprar y lo que no encuentra en el Mercado de Huerta lo compra en la fruteria, horno, carniceria etc, con lo que se activa la economia del barrio y se le da vida al comercio".

"No compiten con los mercados municipales" denuncian los vecinos

"No compiten con los Mercados Municipales, aqui no tenemos Mercado", recuerdan los responsables de esta asociación de vecinos. La sociedad "se esta reeducando" y cuando prueba un producto de proximidad como el que se ofrece en el Mercado de la Huerta, "repite". Por ello, solicitan al nuevo equipo de gobierno del PP que respete la opinión de los vecinos usuarios: "somos un barrio rodeado de huerta, y este proyecto contribuye a que se trabajen los campos y resulte rentable hacerlo, favorece el consumo de productos de próximidad. No es caprichoso y beneficia a productor y consumidor", subrayan estas fiuentes. Un cambio no implica deshacer todo lo que el anterior gobierno ha construido y menos aun cuando todos los que participan estan satisfechos, reflexionan. "No hagan de esto una revancha politica, hablamos de calidad de vida y mejora de un entorno a todos los niveles. Analicen la situación y den un giro a la supresión de los Mercados de productos de la Huerta. Exigimos ser oidos", remarcan. "Insistimos -finalizan estos portavoces- al gobierno municipal para que reconsidere su decisión, y nos saque del marco electoralista, la supervivencia de nuestra huerta y nuestro barrio esta en juego", concluyen.