El portavoz del gobierno municipal de València, Juan Carlos Caballero, se refirió a las "súper-islas" puestas en práctica por sus antecesores. Es decir, los procesos de peatonalización o pacificación de las vías para el tráfico rodado en determinadas zonas de la ciudad. Y de sus palabras se desprende que no las van a descartar, aunque sea con matices. "Las haremos con sentido común, no como el anterior equipo. No por ocurrencias, sino por diálogo con los vecinos y atendiendo a los criterios técnicos de movilidad". Es decir, una reversión del actual modelo con matices. "Arreglaremos los problemas que hemos heredado". Caballero ha asegurado en ese sentido que "estamos a favor de peatonalizar, pero no de peatonalizar mal".