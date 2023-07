Última hora Feijóo admite por primera vez que meterá a Vox en su Gobierno si necesita el 'sí' a la investidura

Catalá no se cierra a reconsiderar los mercados ambulantes de frutas La alcaldesa dice no tener "inconveniente" en recibir a asociaciones vecinales en barrios donde no haya "competencia desleal" con mercados municipales