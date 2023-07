El «síndrome del platanero pelado» llena las calles de cortezas de estos árboles

Es un fenómeno que se está produciendo en prácticamente toda la Península y que ha llegado a València con todo su vigor, si es que se le puede llamar así. Por un momento alcen la vista en alguno de los grandes espacios ajardinados de la ciudad: la mediana de las Grandes Vías, al Parterre, Navarro Reverter... verán una interminable serie de grandes troncos pelados, con descochados de color amarillo. A sus pies, descubrirán incontables lascas de corteza que han caído de forma masiva, sea sobre el suelo, alcorques, setos, aceras o carriles bici.

Es la consecuencia de un fenómeno que está afectando a los llamados «plátanos de sombra», que jalonan grandes superficies de los parques urbanos de la ciudad. Se ha convertido en materia de debate, casi viral, en gran cantidad de ciudades y València, finalmente, también lo protagoniza. Especialmente, por la gran cantidad de ejemplares que hay plantados como elemento ornamental. Se trata de un árbol de grandes dimensiones. Que, a pesar de su nombre, no da fruto comestible pero sí que ocupa, como su nombre indica, grandes zonas sombreadas, por lo frondoso de sus copas.

Donde es más abundante, sin duda, es en la mediana de las grandes vías de Germanías y Marqués del Turia, donde convive con las palmeras históricas. No se trata de un árbol protegido, pero su peladura masiva ya es un hecho, y sigue produciéndose. Hay algunos, incluso pocos parámetros que se repiten en esta particular desnudez: afecta sobre todo a los troncos más delgados, tanto los de árbol completo como del ramaje superior de ejemplares más gruesos.

Combinación de calor y lluvia

Fuentes consultadas por Levante-EMV en el servicio de jardinería del ayuntamiento lo confirman. La explicación estaría en la irregular meteorología desarrollada en los últimos meses. «Se han producido episodios de lluvia y de calor que han influido en en el desarrollo del árbol, que le han provocado más tensión de lo normal y que han acabado por quebrar su corteza». No hay ningún patrón en lo tocante a la zona de la ciudad: ya sea solana o umbría. Tan sólo el tamaño. Aunque los troncos puedan parecer inmutables, no lo son. «Todo es mucho más dinámico de lo que parece y eso se nota más en los troncos que son más pequeños. Se aprecia, efectivamente, en los más gruesos la corteza cae, pero en mucha menor medida, y se pueden ver diferentes tonalidades de la misma. Y esto es sólo lo que vemos a simple vista. El árbol es un organismo vivo, pero que no puede exteriorizar sus patologías tan fácilmente. Por eso a veces ocurren cosas inesperadas».

Se ha convertido en un motivo de debate. Se cuestiona si tanta caída de corteza puede generar problemas a los viandantes por resbalones. Lo cierto es que están en todas partes. Y sobre todo, en el debate está, así lo han reconocido especialistas de las unidades de jardinería en otros ayuntamientos, que las altas temperaturas que se avecinan podrían ser malas para estos árboles al pillarlos más desprotegidos y tener a la exposición solar parte de su «piel» más tiernas. Este fenómeno, eso sí, ya se produce después de la polinización al haber pasado la temporada de floración.

Las dos realidades del fenómeno: un tronco totalmente pelado y las lascas que caen masivamente al suelo.