"Si ser Capital Verde Europea y que uno de los fundamentos sea la movilidad, que València sea alabada internacionalmente por su red de carriles bici, si recibir premios estatales, si ganar 150.000 metros de zonas peatonales, si que València sea distinguida como mejor ciudad para vivir... supone ser un "hooligan" de la movilidad, pues igual lo soy. Pero prefiero ser un "hooligan" de eso que no de la corrupción y el desfilfarro". De órdago a órdago, así replicó el hasta ahora concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi al portavoz del nuevo gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, cuando el pasado viernes le comparó con un forofo.

El edil popular se refirió así cuando anunció la convocatoria del consejo de administración de la EMT para este martes, en el que se materializó la salida del equipo rector. Y Grezzi aprovechó ese momento para alabar su gestión, que tildó de "magnífica" porque la EMT "es ahora una empresa puntera, que está prestando un servicio que es el mejor que ha dado hasta ahora".

Viajeros, flota, vida útil y beneficios de aparcamientos

Y para reivindicarlo, dio por última vez su particular batería de datos. Como el de viajeros hasta junio de 2023. "Han sido 8,8 millones de viajeros", lo que supone "ya un 11 por ciento más que el úlitmo año de la pandemia, que es cuando se habían batido todos los récords. Es un 30 por ciento más que en 2022, pero ahí todavía había restricciones. Lo importante es que estamos superando ampliamente las cifrass de 2019, que es el año de referencia. Desde Semana Santa llevamosya todas las semanas por encima, lo que demuestra que se ha hecho un buen trabajo".

También se refirió al número de trabajadores. "En junio de 2013 había 1564 empleados, incluyendo los prejubilados, que hacían la cuarta parte del trabajo. Ahora son 1881" que son consecuencias de "tres bolsas de trabajo, que ha permitido también rejuvenecer la plantilla, algo que puede comprobar cualquiera que coge un autobús: cada vez más se ven más jóvenes y más mujeres".

Resulta evidente que ocho años deben suponer resultados de crecimiento -lo contrario sería para hacérselo mirar-. Éstos también se refieren a la flota, incluyendo "368 autobuses nuevos, la mayor parte híbridos y eléctricos, que hasta 2015 no había ninguno. Y la edad media ha pasado de 13,5 a 8,5 años".

Y por último, la gestión de aparcamientos, de los que ha presumido de beneficios: 701.699 euros del de Mercado Central durante el año 2022 y 567.381 del de la plaza de la Reina "desde agosto, cuando empezó a funcionar".

Por lo que concluye que "dejamos una empresa con récords y saneada económicamente. En la mejor situación posible porque el gobierno de Joan Ribó y yo mismo hicimos una apuesta decidida por dar un servicio de calidad y cambiar el modelo de movilidad, que se ha notado en la reducción del tránsito y el uso de la bicicleta".

"No son pérdidas: son inversiones"

Saneada, eso sí, a base de inyecciones económicas extraordinarias, aunque su versión era diferente. "La EMT no tiene pérdidas, más allá de la pandemia, como le pasó al resto de empresas. Una inversión no es una pérdida y se ha decidido invertir decididamente, de l amisma manera que invertir en ayudas al alquiler no es perder dinero. Se trata del proyecto político que tiene Compromís, que consiste en ayudar a las personas que más lo necesitan. Y eso incluía el transporte público. Si no inviertes dinero, no tienes buen servicio".

Y también se refirió al nuevo equipo de gobieno. "El PP no creee en el transporte publico y lo veremos en seguida". ¿De qué forma?. "No tengo la bola de cristal, pero me remito a estos ocho años, en los que no han apoyado nada: ni el incremento de presupuesto para la compra de autobuses, criticaron la supresión del aparcamiento nocturno porque quedó claro que afectaba a la frecuencia, que hiciéramos carriles segregados. Han anunciado que van a quitar el doble carril de Colón, que es lo que da velocidad y confianza para subir el número de viajeros... se puede hacer un largo listado. Impagino que la EMT empezará a empeorar los datos por mucho que los maquillen. Hemos demostrado que la izquierda gestiona mucho mejor que la derecha".