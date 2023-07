El mercado de agricultores del Pla del Remei volvió ayer a instalarse junto al Mercado de Colon. "No tenemos notificación oficial" del acuerdo del nuevo gobierno de María José Catalá, del PP, de la suspensión de estos mercados de proximidad impulsados por el anterior alcalde, Joan Ribó, donde los agricultores pueden vender directamente sus productos al consumidor, explicó a este diario uno de los vendedores. Asegura que seguirán acudiendo, "porque es nuestra obligación", a montar sus puestos y vender sus productos un día por semana en Pla del Remei y también en Benimaclet, Malilla y Castellar, los cuatro barrios y pueblos donde el ayuntamiento autorizó la celebración de mercados de proximidad.

La concejala provisional de Comercio, Paula Llobet, ha explicado esta mañana que la retirada de los mercados agrícolas (la conocida como "tira de contar") "no va a ser inmediata". El pasado viernes se acordó en junta de gobierno iniciar los trámites pero el proceso llevará un tiempo.

Y es que desmantelar los mercados de huerta que impulsó Compromís y aprobados por acuerdo plenario en marzo pasado no parece ser tan fácil. La Unión de Consumidores (UCE-CV) ya ha advertido a los nuevos responsables municipales de que la suspensión de estos mercados, que salvo en Pla del Remei han tenido buena acogida por parte de los vecinos porque cubren una necesidad en barrios donde no existen mercados municipales, debe pasar por el Consejo Local de Comercio. Se trata de un trámite preceptivo, que no vinculante, pero que no puede obviarse, recuerdan en la UCE, cuyo secretario, Vicente Inglada, reclama al PP que escuche todas las voces y a todos los agentes implicados en el consejo del comercio antes de tomar la decisión.

De hecho, la alcaldesa ya anunciaba este lunes que estaba dispuesta a reconsiderar la derogacion de los mercados de huerta, salvo el de Colón, y escuchar las propuestas que los colectivos vecinales de los barrios afectados han puesto sobre la mesa. Los vecinos de Benimaclet y Castellar plantearán a la nueva alcaldesa que traslade los puestos que se instalan junto al Mercado de Colón, que han suscitado las críticas de los vendedores del sótano del recinto modernista, entre los que hay una frutería, a otro barrio donde exista demanda, y que mantenga los otros tres.

Sobre el anuncio de reubicar a los vendedores del mercado de huerta en uno de los 200 puestos vacantes en mercados municipales, los agricultores insistían ayer en que la mayoría tiene ya puesto fijo. Salir a la calle a vender es un complemento para muchos de ellos.

El portavoz de Compromís y exalcalde, Joan Ribó, por su parte valoró ayer que la alcaldesa esté dispuesta a reconsiderar la anulación de los mercados agrícolas y recordó que el ayuntamiento firmó en 2015 el pacto de Ciudades por una Alimentación Sostenible que establece la obligación de acercar a los productores al consumidor. "Y los mercados de huerta cumplen esta función". "Es imprenscindible mantener estos canales", destacó Ribó. "Anularlos va en contra de un acuerdo firmado por el ayuntamiento de València que también han firmado muchas grandes ciudades europeas".