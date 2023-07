Las oficinas antiocupación anunciadas por la alcaldesa de València, María José Catalá, asesorarán a las comunidades de propietarios con problemas de convivencia por la existencia de ocupas y se pondrán en funcionamiento "proximamente". Así lo ha explicado Catalá tras la reunión que ha mantenido esta mañana en el ayuntamiento con el presidente de la Diputación de Alicante y futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Queremos ofrecer un servicio para que las comunidades de propietarios tengan toda la información". Las oficinas estarán coordinados con la unidad de la policía local antiocupación", otra de las medidas anunciadas por el PP. La ocupación ilegal "es un problema a combatir legal y formalmente con todos los medios que tengamos". Catalá apuntó que "hay competencias que son del Estado como endurecer las sanciones pero todo lo que pueda hacer el ayuntamiento debe hacerse, como dar de baja a las personas que estén ocupando una vivienda que ahora no se hace". "Estamos trabajando para ponerlo en marcha proximamente"

Para frenar el incremento de precios de alquiler que en un año en València han subido un 19%, Catalá ha insistido en que la solución es más vivienda social, en concreto, casi mil viviendas sociales que se impulsarán a través de Aumsa, en solares municipales, y en promociones pendientes. "Esto va a regular un poco la oferta y la demanda en València".

Sobre la solución de declarar zonas tensionadas para frenar los precios tal como prevé la nueva Ley de Vivienda, y en la que "no estamos muy de acuerdo". "Lo estamos valorando pero en estos momentos no vamos a hacer esa declaración", dijo Catalá quien auguró que si el 23J gana el PP habrá un cambio en las políticas de vivienda.

"Estaremos al lado de las ocupaciones por necesidad social, ahora bien hay que acreditar esa necesidad social"

Catalá no ha concretado si existe un registro o un estudio sobre las viviendas ocupadas en la ciudad y los perfiles de la ocupación de vivienda. Si ha explicado que cuando la ocupación responda a una necesidad social "se trabajará con los Servicios Sociales para que la persona o la familia tenga una vivienda en condiciones, sin perjudicar a las personas que tienen legitimidad sobre su propiedad". "Estaremos al lado de las ocupaciones por necesidad social, ahora bien hay que acreditar esa necesidad social y esa circunstancia", ha remarcado la alcaldesa, quien ha insistido en que "otra cosa ason las ocupaciones ilegales donde no hay necesidad social".

Tanto el portavoz de Compromís exalcalde, Joan Ribó, como la portavoz socialista, Sandra Gómez, han cargado contra la alcaldesa por el anuncio de las oficinas antiocupación. Gómez ha mostrado su preocupación por el "discurso ultra y xenófobo" del PP que "señala a los inmigrantes como delincuentes".

La concejala socialista aludió a las familias que no podrán hacer frente al pago del alquiler y que pueden verse ahora sin hogar si Catalá lleva a cabo sus medidas contra la ocupación.

La ocupación ilegal, de viviendas privadas, es algo "muy minoritario" ha destacado Ribó quien ha acusado a Catalá de comprar el mensaje de las empresas que desalojan ocupas y de ponerse del lado de los bancos. No solo es construir, es trabajar por el alquiler, comprar y rehabilitar,

ha destacado Ribó.

Sigue el gobierno provisional de Catalá

Sobre la provisional del nuevo gobierno y la delegación definitiva de competencias, Catalá no ha concretado si se hará antes de las Elecciones Generales del 23J. "El Rialto se formó a finales de julio", ha recordado. "Yo he sido más rápida en reunirme con los grupos, aprobar el personal para dar estabilidad a la oposición y en aprobar delegaciones de firma". "Estoy en plazo de todo", ha recordado Catalá. "Siempre voy a ser más rápida".

"Las delegaciones formales es posible que estén antes de elecciones, estamos trabajando en ello", ha dicho la alcaldesa, quien ha dado a entender que las elecciones generales no condicionan la provisionalidad del Gobierno. "Esto es el ayuntamiento y los condicionantes son los que rigen al ayuntamiento"

El presidente de la Diputación de Alicante y futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que hay "asuntos importantes en bandeja de salida como es la Marina, el Museo Fallero del edificio de Correos, la prolongación de la Alameda al mar y la L10. Son proyectos estratégicos que se pondrán en marcha cuando se investidura temprana el consell.

Me gustaría desarrollar la idea que ha tenido Catlá que es que ese gran edificio de Correos no sea un edificio para privilegiados sino un foro de encuentro, para disfrute de todo el mundo, lugar de encuentro para nuestras fiestas y tradiciones, desde la modernidad, y no solo para quienes van a tomar caviar y champán.Una idea que ha tenido Catalá y que el quiere desarrollar.

Autonomía municipal y pactos con Vox

El futuro presidente de la Generalitat ha asegurado sobre la decisión de María José Catalá de gobernar en minoría, sin dar entrada a Vox en el gobierno, ha apuntado que respeta la "autonomía municipal". "Yo vengo a apoyar, impulsar y servir a Valencia", ha destacado el presidente de la Diputación de Alicante y del PP. Como tal dijo, "voy a apoyar a Catalá, cuyas decisiones están yendo en una dirección extraordinaria, en ese punto y en otros". Preguntado en relación al posible pacto del PP de Catalá con Vox en aras de un gobierno más estable, Mazón, que ha firmado un pacto de gobierno con Vox para gobernar en la Generalitat, ha insistido en que respetará "por mandato" la autonomía municipal.

Tras su reunión con la alcaldesa de València, Carlos Mazón ensalzó la acción de gobierno de su compañera de partido y "amiga" a la que ha felicitado publicamente a Catalá por las primeras semanas de gobierno en las que "se han hecho gestos premonitorios de lo que será la próxima legislatura". Ha citado los cambios realizados en las colas del padrón, donde se ha puesto en marcha un plan de choque, la limpieza, la seguridad y "que la Virgen esté donde nos gusta verla", en alusión a la decisión del nuevo gobierno del PP de instalar a la "Xeperudeta" en el Salón de Cristal, el espacio más visitado por los valencianos. "No sé si voy a estar a la altura", ha comentado Mazón cuya investidura como presidente de la Generalitat todavía no tiene fecha, aunque confío en que se produzca de manera los "mas temprana" posible.

Gratuidad del transporte para jóvenes

Mazón ha asegurado en relación a las últimas decisiones del gobierno de Ximo Puig que "nos preocupan por algunas decisiones como comprometer gastos y repartir subvenciones a entidades afines" al tiempo que reclamó al todavía presidente que apruebe la prórroga de las ayudas al transporte público especialmente para los jóvenes. "Este es el último mes para pedirlas". "Es más prioritario eso que regar a entidades afines", ha dicho Mazón, quien ha insistido en "garantizar la gratuidad del transporte público, no hay tiempo que perder porque se puede pasar el plazo".

Mazón en la que ha sido su primera visita institucional como presidente de la Diputación de Alicante y del PP, agredeció a Catalá la invitación y el gesto de cortesía institucional de la persona que está ahora al frente del ayuntamiento de la "gran capital" de la Comunitat Valenciana.