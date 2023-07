PAH Valencia ha convocado una urgente reunión para este viernes ante las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, en las que ratificaba que no se declararán "zonas tensionadas" en la ciudad para topar los alquileres y que aquellos inquilinos "okupas" que no puedan demostrar su vulnerabilidad serán suprimidos del padrón. La idea de esa reunión es solicitar una reunión urgente con la propia alcaldesa para mostrarle su preocupación. "No se está hablando del derecho a la vivienda ni de la emergencia habitacional, tampoco de los derechos de los pequeños propietarios de viviendas, sino de hacer un ruido ensordecedor electoral", aseguran.

Todo el mundo sabe -dicen- que "el problema de la vivienda no es la ocupación, como explican mil veces los jueces, sino la incapacidad del mercado con una oferta tan insuficiente que dispara precios -el imparable encarecimiento de los alquileres en València los ha hecho subir un 15% en el último año- y la enorme carencia de parque público, que en València es del 0,42 de las viviendas principales (la media europea es del 9%), en un contexto dónde el euribor sigue creciendo y los fondos buitre, bancos y grandes empresarios instan procedimientos judiciales para echar a las familias al no renovar contratos de alquiler". "El problema de la vivienda no es la ocupación, como explican mil veces los jueces, sino la incapacidad del mercado" Expulsión de la gente Según la PAH, "nadie puede defender en serio que la subida bestial de los alquileres debe determinar no solo quién tiene o no techo, sino también decidir quién puede ser o no vecino de València, a quién se va a expulsar quitándole el empadronamiento, la asistencia sanitaria y las ayudas para comer. Es un mundo de ciencia ficción donde se quiere tirar de València a los pobres, a muchos trabajadores y a cantidad de personas de clases media", aseguran. Y "cierra el círculo de la barbarie identificar a quien no puede pagar con okupa indeseable. Instamos a Catalá a que combata la ocupación mafiosa, pero que defienda a sus vecinos y no camufle la necesidad de política de viviendas con un sermón sobre ocupaciones. Todas necesitamos vivienda; y lo que se debe es propiciar que los grandes tenedores hagan alquiler social y asequible, que se controlen los precios de alquileres y euribor, y que se genere una corriente de solidaridad entre la población para que se movilice vivienda vacía y garantizar desde el Ayuntamiento a los pequeños propietarios que se va a cobrar y sin desperfectos. Y desde luego, mantener las posibilidades de hablar y consultar en las Oficina de Vivienda del Ayuntamiento para que, por lo menos, se pueda hablar de los problemas", añaden.