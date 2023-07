La decisión del nuevo equipo de Gobierno municipal de revertir el diseño de la calle Colón para quitar uno de los dos carriles bus y devolverlo al tráfico convencional, ha sido acogida con cautela por comerciantes y vecinos, que son partidarios de avanzar en la peaonalización de esta importante arteria comercial por la vía del diálogo y el consenso, pero siempre dando alternativas de transporte, tanto público como privado, para residentes o potenciales clientes.

"La alcaldesa conoce lo que demandamos nosotros, una ciudad sostenible. Estamos a favor de la peatonalización y muchas se han hecho con intermediación de los comerciantes. Lo que queremos es que se haga de una forma coordinada, sin la EMT por un lado, la policía otro... Hay que hacer un estudio serio de la afectación. Y si hay restricción del tráfico en el centro de la ciudad, que no estamos en contra, queremos asegurar la accesibilidad con transporte público", ha explicado el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, que también estuvo al frente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València.

Acuerdo de todos

A Torres no le gusta cómo se aplicó la política de movilidad con el anterior equipo de gobierno. A su juicio, "cerrar el centro solo para dañar al coche no parece sensato". "Hay que reforzar, y no se hizo, el transporte público. Esperemos que el nuevo Gobierno dialogue con comerciantes, vecinos, etc. y se haga un estudio serio", ha añadido..

De entrada, el dirigente de los comerciantes pide que algunas líneas de la EMT vuelvan al centro. "Seguir avanzando en la peatonalización pero dando alternativas", dice. "Se lo pedimos al nuevo concejal y que lo haga con dialogo. Yo hablé antes de las elecciones con la alcaldesa, ella conoce nuestras demandas, se comprometió a hablar y lo razonable es que después de vacaciones, cuando ya estén las funciones asignadas, nos pongamos en contacto con las áreas que nos conciernen", explicó Torres.

Federación de Vecinos

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, María José Broseta, prioriza "el servicio público y la seguridad de las personas"; y cree que "hay que hablar con la asociación para ver las necesidades de los residentes, que son los que tienen que trabajar y coger el coche". "Esto no se puede hacer de hoy para mañana", dice la dirigente vecinal en referencia a la prontitud con la que se ha tomado la decisión de remodelar la calle Colón.

Partidaria de ganar espacios para el viandante, Broseta asegura que "tiene que haber un estudio y ver si es factible que se peatonalice, porque "si se deteriora el servicio público habrá que hablarlo". "Y hay que contar también con las personas que viven en la periferia", advierte.