La delegación de Comercio ha solicitado un crédito extraordinario a las arcas municipales de 600.000 euros para acometer las medidas urgentes que se han detectado en algunos de los mecados municipales. La cabeza del león se la llevan los 423.000 euros pedidos para reparar las "patologías" del Mercado de Rojas Clemente.

El resto, 143.600 euros, irán a parar a la redacción de proyectos técnicos para la renovación y mejora de las instalaciones de aire acondicionado en hasta cuatro mercados: el propio de Rojas Clemente, Algirós, Ruzafa y Torrefiel. Este jueves, durante una visita al Mercat del Cabanyal, se añadió una nueva deficiencia: unas grietas en el techo interior causado según han detectado a causa de las obras de peatonalización, que se ha tenido que retirar para evitar desprendimientos.

Esa reparación no forma parte de las actuaciones para las que se ha solicitado la inyección económica, por lo que deberá tener un procedimiento nuevo.

"Delegación estrangulada"

El concejal delegado del área -y si no cambian las cosas, futuro titular de la misma cuando se organice el gobierno municipal-, Santiago Ballester, asegura que se ha encontrado la delegación "con muchos problemas básicos en diferentes mercados municipales y, por contra, sin dinero". Sobre esta cuestión piensa que "por lo que sea, que podemos imaginar, esta concejalía, que era de Carlos Galiana estaba estrangulada económicamente -en la de Cultura Festiva ha tenido que solicitar un millón extraordinario porque el presupuesto se ha "quemado" ya-. Y hay cosas que no acabamos de entender: hemos firmado certificaciones de obra del Mercado de la Figuereta, que no entiendo por qué se hace cargo Comercio cuando es algo que debía haber corrido a cargo de Urbanismo. La cuestión es que había menos dinero y que hay dinero que se tenía que haber gastado y que ha vuelto como no realizado y se tiene que volver a pedir, cuando las necesidades estaban como para haber gastado".

En concreto se refieren a "medidas de extrema necesidad. Ahora mismo el arquitecto que está en el servicio de Comercio está revisando una a una las instalaciones con las deficiencias que están saliendo, para pedir lo que es urgente. al final, los problemas están siendo parecidos: filtracoines de agua, invasión de palomas, aire acondicionado". Estos primeros 600.000 euros son, por ello, "para cosas de actuación rápida. Seguro que hará falta más porque los mercados municipales se han dejado con mucho trabajo por hacer".

La actuación principal es la de Rojas Clemente, que fueron aprobadas el pasado mes de febrero por el anterior equipo de gobierno, pero para la que no había recursos económicos en la concejalía. Una situación parecida a la de la Junta Central Fallera, que ha tenido que pedir un millón de euros para contrataciones ya aprobadas, pero para las que no había fondos. En el caso de este mercado, "es que, literalmente, se les cae el techo. Necesitamos actuaciones para que, por lo menos, funcionen y para el año que viene hay muchas más obras por hacer". Ballester también aseguraba que "hay que pensar que esto es un centro de actividad económica, de tránsito de personas... y todo ello acaba por suponer un desgaste".