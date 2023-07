Compromís per València ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, no incluir las plazas convocadas por Ribó en su propuesta de 500 policías nuevos. “La señora Catalá tiene un compromiso que ha repetido en campaña y que ahora debe cumplir, y esperamos que no haga trampas. Debe poner el contador a cero, y sumar 500 plazas de policía a través de su gestión. En ningún caso puede atribuirse las 77 plazas de bomberos y 120 plazas de policías locales como parte de su anuncio electoral, puesto que son plazas que ya estaban aprobadas y acordadas por el gobierno de Compromís”, ha dicho el concejal de Compromís por València, Ferran Puchades.

Además, Ferran Puchades ha instado a la alcaldesa "al cumplimiento de sus promesas electorales" y a que "se ponga ya manos a la obra para hacerlas posible con la aprobación de los próximos presupuestos municipales y la Oferta de Empleo Público del año próximo”. LLEGAR AL MÁXIMO QUE PERMITE LA LEY Ferran Puchades ha exigido a Catalá a continuar el camino de Joan Ribó y convocar cada año el máximo número de plazas de oferta pública en Policía y Bomberos, de lo que es buena muestra la adición de las 8 plazas de bomberos de la convocatoria de 2023 y de las veinte plazas de policías locales de las convocatorias de 2022 y 2023 a los procesos selectivos en marcha, que se han aprobado en la Junta de Gobierno Local, de forma que el gobierno municipal culmina los acuerdos tomados por la anterior Corporación liderada por Joan Ribó, de acuerdo a las organizaciones sindicales representativas. Ferran Puchades ha explicado que “el gobierno municipal encabezado por Joan Ribó demostró durante los 8 años de mandato un inequívoco compromiso con la mejora de la función pública municipal con una especial dedicación a la renovación de las plantillas de los cuerpos de la Policía Local y de Bomberos frente a los diez años anteriores del gobierno del Partido Popular durante los cuales no se convocó ninguna plaza”. Además, Ferran Puchades, ha recordado que "frente a aquellas cero plazas, el gobierno municipal de Compromís ha convocado más de 400 plazas sólo correspondientes a la Policía Local, entre las que forman parte las ahora anunciadas por el gobierno del Partido Popular". COMPROMÍS RECLAMA QUE SE GARANTICEN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA La Junta de Gobierno también ha aprobado la composición de los tribunales correspondientes a cinco procesos selectivos de promoción interna que habían sido negociados y acordados por la Mesa General de Negociación y convocados por el gobierno de Joan Ribó. Ferran Puchades ha informado de que la convocatoria de los procesos de promoción interna era una reivindicación que se arrastraba desde hacía décadas y que, finalmente, Compromís impulsó con la aprobación de las Bases Generales garantizando un derecho de los empleados públicos del Ayuntamiento que nunca habían podido ejercer por el desinterés y la inactividad de los gobiernos del Partido Popular. Así, Compromis ha instado al gobierno municipal a que avance en la convocatoria de los procesos selectivos correspondientes a la promoción interna en la línea que fue acordada por la Mesa General de Negociación y que contemple en la próxima Oferta de Empleo Público la inclusión de plazas de promoción interna para que el actual proceso en marcha no sea algo anecdótico sino un instrumento más para favorecer la progresión de los empleados públicos.