El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha asegurado en relación a este tema, tras la Junta de Gobierno, que se va a escuchar previamente tanto a vecinos y comerciantes como a los técnicos de los distintos servicios implicados tanto a los de movilidad como a la Policía Local. Una forma de revestir de consenso una idea que tiene muy madurada. «Es un compromiso del PP», ha recordado Caballero, que las medidas relacionadas con la movilidad se harán siempre «de manera consensuada».

Donde llegará ese consenso y de qué entidad o colectivo primará ese consenso es otra cosa. De momento, en el PP han establecido una hoja de ruta que no parece admitir mucha más discusión: un único carril para transporte público, dos para vehículos particulares, reapertura de la calle desde la Porta de la Mar y regulación de algunos cruces conflictivos. Tampoco ha lugar a mucho más.

UCO: "Precipitado" y "parches"

La Unión de consumidores ha mostrado la necesidad de contar con argumentos técnicos. Su secretario, Vicente Inglada considera «precipitado por parte del gobierno municipal anunciar esta medida sin testar la opinión mayoritaria de todos los agentes implicados. Las decisiones se toman previa consulta y con argumentos claros de la sociedad civil y de los expertos que verifiquen los datos y pensando en un modelo claro de ciudad coherente y no realizando parches. Hay que advertir que en este caso se realizaron talleres en los que las organizaciones representativas y los actores implicados pudieron manifestar sus preferencias».

No cabe duda que el elemento más en litigio es el doble carril, si para la EMT o para el coche particular. «la EMT es un servicio público que debería proporcionar un servicio de calidad , eficiente y sostenible afectando no sólo a este eje principal sino también a otras zonas céntricas. Esta claro que si se vuelve a abrir por Porta de la Mar, la afluencia de vehículo privado aumentara y por tanto habrá un grave prejuicio para todo el sistema público de transporte incluyendo los taxis, de la que ahora también nos preguntamos qué va a pasar con su parada». También aventura que «aunque entren más coches, los que usan bicicletas o patinetes no van a dejar de usarlos y se incrementará el tráfico de todo. Hay que definir modelo de ciudad no sólo de algunas calles y pensar que somos capital verse europea por algunas medidas que se pusieron en marcha».