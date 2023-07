Són nombrosos els homenatges que s’han realitzat en els darrer mesos a la memòria de Nino Bravo (Luis Manuel Ferri Llopis, 1944-1973) en commemoració dels cinquanta anys de la seua mort. No obstant això, coincidint amb l’aniversari d’aquesta trista efemèride, no es troba remodelat encara el jardí del barri de Morvedre en el qual es troba el bust que se li va dedicar el 1977, en record a la seua memòria i brillant trajectòria musical. Com posa de manifest Darío Ledesma als textos del museu de l’artista a Aielo de Malferit, en eixa zona de la ciutat de València va viure l’artista amb els seus pares, al carrer Visitación 31 i va tindre també, als anys seixanta quan era membre de “Los Superson”, un local permanent per a les actuacions del grup al casal de la Falla Nador-Milagrosa, que es trobava aleshores al carrer de la Milagrosa 30.

La inauguració de l'escultura Com va arreplegar Levante-EMV, l’esmentada escultura va ser inaugurada el dissabte 12 de març del 1977 enfront del número 6 del carrer Lérida, dins dels molts tributs i espais urbans que se li van dedicar després de la seua desaparició. Eixe dia, en el mateix recorregut, les autoritats municipals del moment van recepcionar també una sèrie de zones enjardinades amb jocs infantils, a diversos pobles i barris de la Ciutat de València com Natzaret, Pinedo, Forn d’Alcedo, Font de Sant Lluís, Nou Moles, L’Olivereta, La Petxina o al Jardí d’Aiora. Aquest acte d’homenatge a Nino Bravo va resultar emotiu per l’assistència de familiars i molts joves fans valencians, que segons la inscripció del monument li dedicaven aquesta escultura. Així com per les paraules d’agraïment del periodista Guillermo Ortigueira, el qual va seguir professionalment en vida al cantant nascut a Aielo de Malferit. El bust va ser realitzat i donat per l’artista de Catarroja, Alfonso Pérez Plaza (1932-2013), autor d’altres escultures urbanes en homenatge a destacats personatges valencians. Aquest és el cas del de Concha Piquer (1906-1990), ubicat a l’encreuament del carrer Llano de la Zaidia i l’avinguda Constitución, o Juan Luis Vives (1492-1540), que es troba a la Biblioteca Municipal de la plaça de Magúncia. A més a més, Pérez Plaza va rebre el Premi Senyera el 1967, entre altres reconeixements, i al llarg de la seua trajectòria es van realitzar diverses exposicions sobre la seua obra a la ciutat. Estat actual del jardí Actualment, el Jardí de Nino Bravo al barri de Morvedre, que inclou una frondosa vegetació i un parc infantil, es troba en un lamentable estat de conservació, especialment pel que fa al seu mobiliari urbà i al seu paviment. Per tant, el millor homenatge que se li podria retre seria que de totes totes, com va anunciar l’anterior equip de govern de l’Ajuntament de València, que aquest any tan simbòlic es duguera a terme la remodelació d’aquest espai verd, en el qual la seua escultura es posara en vàlua, ocupant un lloc preeminent.