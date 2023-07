«Queremos pensar que será a mejor pero es normal que a los vendedores nos asuste. Estamos a la expectativa y simplemente esperamos que sea para mejor y no para peor». Los visitantes del Mercat del Cabanyal se encuentran ahora, en el interior, el habitual género de calidad. Fuera, máquinas y más máquinas. Ha empezado una de las actuaciones de «València Ciutat de Places» más ambiciosas que programó el anterior equipo municipal: la remodelación integral de su entorno.

Las máquinas están trabajando en sus cuatro lados, siendo la entrada principal el espacio que más cambiará de fisonomía. También las calles adyacentes, en algunas de las cuales ya se aprecian las nuevas aceras. En otros casos, los bloques de baldosas tienen que convivir con las terrazas de los bares a la espera de ser instalados.

Cuando acabe la actuación, no se parecerá en nada al paisaje anterior. Habrá zonas más diáfanas, espacios de juegos infantiles, arbolado, «gimnasio» para personas mayores y una zona para que la falla pueda plantarse. Hasta ahora, la puerta principal simplemente era un muelle de carga y descarga y un aparcamiento más o menos ordenado en batería, en el que cabía medio centenar de turismos, así como la zona de parking pegada a la fachada. La revisión general del entorno afecta también a las calles Ernesto Anastasio y Marí Sirera que, junto a Justo Vilar y Martí Grajales, conforman el polígono (de hecho, la «Plaça del Mercat del Cabanyal», como tal, no existe en el callejero).

Cuando se licitó el proyecto, el pasado mes de enero, se señalaban zonas de aparcamiento y carga y descarga para vehículos de gran tamaño para los vehículos de comerciantes y proveedores. Esa es la preocupación de los vendedores.

La gerente de la Asociación de Vendedores, Patricia García, señala que «entendemos por una parte que el entorno va a ganar visibilidad, pero hay que entender que mucha gente viene con vehículo personal porque cargas peso. Es un mercado que, los fines de semana, atrae mucha gente de fuera del entorno del barrio porque les gusta el género». En ese sentido están a la espera de conseguir un convenio con Aumsa, que gestiona el aparcamiento de la plaza de Martín Grajales después de que la empresa inicialmente concesionaria lo dejara, ya en su momento en palabras de Sandra Gómez, «abandonado y con muchos problemas». Los vendedores quieren plaza de rotación para clientes.

Por otra parte, la peatonalización de la plaza del mercado acabará con el antiestético aparcamiento que cobijaba. El problema son «los vehículos de los vendedores. Somos un mercado sin sótano, con lo que muchos de los vehículos aparcados son de los propios vendedores, que los emplean como almacén para reponer rápidamente. En la anterior legislatura insistimos mucho a Sandra Gómez que eso se tuviera en cuenta». Ahora tendrán que hacerlo mismo con Santiago Ballester «y esperamos que eso se respete porque es una necesidad. Si no, el negocio no funcionará. Las paradas son muy justas de tamaño, no hay almacenes y necesitamos tener el género cerca, en el vehículo refrigerado. No te puedes desplazar varias calles más allá».

El del Cabanyal es el segundo mercado municipal en volumen de negocio, sólo detrás del Central. «Y, sobre todo, es prototipo del mercado tradicional, de producto de calidad y local. Lo que esperas de un mercado de toda la vida». Por eso, el futuro, con todo el entorno levantado, es de expectativa «y que la actuación que se está haciendo sea para mejorar».

El entorno del Mercat del Cabanyal estará levantado hasta el mes de octubre para cambiar completamente su aspecto. Aceras y espacios verdes será la seña de identidad, pero los vendedores no quieren que esto repercuta en negativo sobre sus ventas.