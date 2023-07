Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València, integrantes durante el anterior mandato del gobierno municipal, han considerado que la provisionalidad del nuevo ejecutivo de la ciudad que integra el PP y preside María José Catalá guarda "un plan oculto" y es "un parche" a la espera de "pactar con Vox". Así lo han indicado este lunes la portavoz adjunta de Compromís en el consistorio, Papi Robles, y la portavoz socialista y exvicealcaldesa de la capital valenciana, Sandra Gómez, en sendos comunicados.

Aunque María José Catalá ha reiterado su intención de gobernar en solitario, mediante pactos puntuales con Vox, el retraso en el nombramiento del nuevo gobierno -ahora está funcionando en concejalías provisionales- ha desatado todo tipo de especulaciones, máxime habiendo unas elecciones generales dentro de dos semanas. En la oposición creen que Catalá esperará a que pasen las elecciones para no mostrar una nueva imagen de coalición con la ultraderecha. De hecho, la propia alcaldesa ha advertido que está en tiempo y forma de nombrar a su nuevo gobierno y de que no hay prisa en ello.

¿A qué está esperando?

Robles ha criticado que "casi un mes después de haberse constituido el nuevo Ayuntamiento" tras las elecciones del 28M "todavía la alcaldesa mantiene su gobierno en la provisionalidad", al tiempo que ha pregunta a Catalá "a qué está esperando" para presentar un ejecutivo definitivo. "Es muy sospechoso y nos hace pensar en una agenda oculta que pasa por pactar con Vox, un partido negacionista de la violencia de género, de los derechos a las personas LGTBI o que censura la cultura dentro de los gobiernos en los que ha entrado a formar parte con el PP", ha expuesto la representante de Compromís.

María José Catalá está "ahora poniendo al gobierno de la ciudad y la gestión en función de sus intereses partidistas"

Papi Robles ha manifestado que la primera edil "ya lo hizo en campaña" y ha hablado de "engañar a los valencianos y valencianas escondiendo su plan de pactar con la extrema derecha". Así, ha lamentado que María José Catalá esté "ahora poniendo al gobierno de la ciudad y la gestión en función de sus intereses partidistas". "Es profundamente irresponsable y sectario", ha añadido la portavoz adjunta.

València, estancada

Por su parte, la portavoz del PSPV-PSOE ha afirmado que València está "estancada", con un "gobierno provisional a la espera de que el PP pacte con Vox". "Un mes después de tener ya nueva alcaldesa en la ciudad, lo que no tenemos es nuevo gobierno", ha apuntado Sandra Gómez.

La exvicealcaldesa ha apuntado que en el Ayuntamiento de València se tiene actualmente "un parche, un gobierno provisional" y ha dicho que la ciudad "lo que se merece es un gobierno que esté a pleno rendimiento". "València no puede parar, no puede estar a la espera de si el Partido Popular tiene un acuerdo o no con Vox", ha aseverado.

Gómez ha planteado que "frente a la parálisis partidista, València lo que necesita es un gobierno que sepa y que priorice la máxima capacidad que tiene esta ciudad de generar oportunidades, de atraer empresas y de dar los mejores servicios públicos a los vecinos y vecinas".

Competencias claras

La responsable socialista ha agregado que "para eso se necesita que haya gente que trabaje la ciudad a pleno rendimiento, que tenga bien claro cuáles son sus competencias, cuáles son sus responsabilidades y que, por lo tanto, pueda trabajar ya". "No tiene sentido que un mes después aún tengamos un gobierno provisional. Necesitamos ya un gobierno a pleno rendimiento. Esta ciudad no puede estar estancada ni paralizada a la espera de los posibles pactos entre el Partido Popular y Vox", ha declarado.

"Esta ciudad no puede estar estancada ni paralizada a la espera de los posibles pactos entre el Partido Popular y Vox"

Sandra Gómez ha expuesto que la situación actual del consistorio es "totalmente anómala porque este gobierno provisional mantiene a sus concejales del Partido Popular sin saber bien claro cuál es su trabajo, cuál es su responsabilidad".

En este sentido, ha lamentado que ciudad esté "a medio gas" y ha manifestado que espera que esta situación "no responda a que se están posponiendo los intereses partidistas y electorales del Partido Popular para pactar con Vox en la ciudad de València".

"En plazo de todo"

María José Catalá indicó la pasada semana, preguntada por la provisionalidad del nuevo ejecutivo local de la ciudad y el nombramiento del definitivo, que está "en plazo de todo". Asimismo, aseguró que ha sido y va a ser "más rápida" que el anterior equipo de gobierno de la capital valenciana, el Govern del Rialto formado por Compromís y PSPV, "en todo".

La primera edil señaló que el ejecutivo del Rialto, "el último gobierno municipal" que se formó tras las elecciones de 2019, "se configuró a finales de julio". "En la última legislatura, el pacto del Rialto se desarrolla a finales de julio", apuntó Catalá.

"Evidentemente, estoy en plazo de todo. Siempre voy a ser más rápida"

A su vez, la alcaldesa dijo que ella ha sido "bastante más rápida en algunas cuestiones" como reunirse "con los grupos de la oposición, garantizarles estabilidad en su personal" o adoptar "delegaciones de firma para que la casa funcione con normalidad". "Evidentemente, estoy en plazo de todo. Siempre voy a ser más rápida", añadió.