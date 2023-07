No le ha hecho ninguna gracia al Grupo Municipal Socialista, responsable de Hacienda el pasado ejercicio, que, a las primeras de cambio, el nuevo gobierno asegurara que estaba sacando «facturas de los cajones», tildados como «regalitos» por parte del edil Juan Carlos Caballero. Y fue el anterior responsable económico, Borja Sanjuán, quien ha salido en turno de réplica para recordar que «si hay un partido experto en dejar facturas en los cajones, ése es el PP» a la vez que emplazó a María José Catalá, a «dejar de engañar a la gente intentando confundir entre facturas en los cajones y reconocimiento extrajudicial de crédito. A no ser que quienes no sepan diferenciarlo sean los propios concejales populares».

Sanjuán recordó que «en 2015 València era una de las ciudades más endeudadas de España, intervenida con un plan de ajuste para pagar todas las facturas en los cajones que dejó el PP a deber. Ya nos gustaría a nosotros como gobierno progresista haber heredado unas cuentas del Ayuntamiento como las que ha heredado el Partido Popular y que parece que en muy poco tiempo está intentando no solamente poner en duda, sino desestabilizar». Sanjuan reivindicó que «Ayuntamiento cuenta con el mayor volumen de inversiones de la historia». Para pasar a recordar uno de los mantras que acompañará en el futuro próximo: «Ahora están planteando una gran estafa fiscal que bajará los impuestos a las rentas más altas y un engaño masivo a la ciudadanía confundiendo cuestiones tan básicas como facturas en los cajones y reconocimiento extrajudicial de crédito, construyendo la una excusa para recortar las inversiones que benefician a las familias trabajadoras y bajar impuestos a las que más tienen».