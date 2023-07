La nueva legislatura y el nuevo equipo de gobierno obligan a un largo proceso de presentaciones y encuentros. Para trasladar necesidades, sugerencias y reivindicaciones a aquellos que, a partir de ahora, deben tomar las decisiones. La última en pasar por el despacho ha sido la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Ensanche de Valencia que, encabezados por su presidente Borja Ávila, la vicepresidenta Carmen Palop y la gerente Julia Martínez celebraron una reunión interdepartamental con los concejales que tienen que ver con sus cuitas: Paula Llobet (Economía y Grandes Proyectos), Santiago Ballester (Comercio) y Jesús Carbonell (Movilidad y Seguridad Ciudadana) para abordar los problemas del casi medio centenar de comercios tradicionales.

La asociación ha trasladado unas peticiones «que serían las mismas que si fueran otros porque las necesidades no cambian». Entre ellas, la de recuperar hasta cuatro líneas de la EMT (70, 71, 32 y 11) para que se acerquen más al centro. «Hablan de recuperar líneas en la plaza del Ayuntamiento, pero simplemente que llegaran a Poeta Querol sería importante. Y no se dice por decir, sino por datos de usos» aseguraba Julia Martínez. También les visibilizaron el problema que sufren los comercios de la calle Alicante por las obras de la conexión entre las paradas de Metro, aunque admitiendo que ese problema no es tanto municipal por tratarse de una obra de Generalitat.

También han solicitado un aumento en la partida presupuestaria de la concejalía de Comercio. Se les ha asegurado que el Bono Comercio continuará como iniciativa municipal (emitir vales para utilizar en los comercios, sufragando el consistorio la mitad del mismo). También han pedido un mejora en la señalización de la zona APR. En materia de seguridad han pedido un aumento de cámaras de vigilancia en los ejes comerciales como seguridad preventiva. Sobre la calle Colón comentaban a posteriori que «no se trata del problema de una calle, sino que hay que actuar sobre la totalidad de la transversalidad del Ensanche. Colón no se soluciona actuando sólo sobre esa calle».